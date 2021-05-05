ВЕРРАТТИ: «ПСЖ сражался до последнего. До красной карточки верили в успех»

Полузащитник «ПСЖ»​​​​​​​ прокомментировал поражение от «Ман Сити»

  • 05.05.2021 01:24
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ВЕРРАТТИ: «ПСЖ сражался до последнего. До красной карточки верили в успех»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы сражались до последнего. Можем без стыда взглянуть друг другу в глаза, поскольку каждый выложился без остатка. Играя против самых серьезных соперников, невозможно атаковать все 90 минут и при этом не нажить никаких проблем.

Но и сегодня мы показали характер, однако «Сити» заслужил победу. Он играет под руководством одного тренера уже 6 или 7 лет и в итоге впервые вышел в финал. Хотя и у нас есть повод для гордости за результаты двух последних лет: финал, а теперь – полуфинал. Продолжим и в дальнейшем.

Вплоть до красной карточки мы верили в успех. Мы создали много моментов. Мы играли намного лучше их, однако пропустили в первом же голевом эпизоде, так же как и в первом матче. Вот как бывает, когда играешь с сильнейшими командами. Нужно верить, потому что однажды в какой-то момент то же самое произойдет и с нами».

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Источник — УЕФА

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