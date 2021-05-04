Сергей ПОЛИТЫЛО: «Санжар лучше всего подходит Олимпику»

Полузащитник «Олимпика» Сергей Политыло прокомментировал назначение Романа Санжара на пост главного тренера команды:

«Санжар – тренер, который знает «Олимпик» очень хорошо. Он здесь был очень долго. Он знает «эту кухню». Он лучше всего подходит этой команде.

У нас так часто меняются тренера. Хочется, чтобы один задержался – и были результаты, естественно. Тренера меняются, потому что нет результатов, которые устраивали бы и нас, и президента».