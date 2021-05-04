Англия и Шотландия. Стали известны еще два клуба, куда может уйти Фонсека

Период работы в Риме для экс-наставника «Шахтера» завершен

  • 04.05.2021 21:21
  • 2092 просмотра
  • 4 комментария
Англия и Шотландия. Стали известны еще два клуба, куда может уйти Фонсека
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека в конце сезона оставит свою должность, о чем сегодня римский клуб отрапортовал официально.

Впрочем, велика вероятность того, что без работы в следующем сезоне португальский специалист не останется.

По имеющейся информации, услуги Фонсеки уже были предложены боссам английского «Тоттенхэма» и шотландского «Селтика», которые активно подыскивают тренеров на новый сезон.

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересуются «Кристал Пэлас», «Лидс», «Наполи» и «Ницца».

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Источник — Daily Record

(9 голосов)

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Комментарии
    UAZAK
    online
      UAZAK, 04.05.2021 22:16
    0
    а хоть в палистину.........
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 22:04
    0
    Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:04
    Заточенная кепка
    португальский лужков 2.О.?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:04
    0
    Заточенная кепка
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 21:30
    0
    а ну эт мб, скоты в частности
    Ссылка
    UAZAK
    online
      UAZAK, 04.05.2021 22:16
    0
    а хоть в палистину.........
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 22:04
    0
    Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:04
    Заточенная кепка
    португальский лужков 2.О.?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 22:04
    0
    Заточенная кепка
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 21:30
    0
    а ну эт мб, скоты в частности
    Ссылка
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