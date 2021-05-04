Англия и Шотландия. Стали известны еще два клуба, куда может уйти Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека в конце сезона оставит свою должность, о чем сегодня римский клуб отрапортовал официально.

Впрочем, велика вероятность того, что без работы в следующем сезоне португальский специалист не останется.

По имеющейся информации, услуги Фонсеки уже были предложены боссам английского «Тоттенхэма» и шотландского «Селтика», которые активно подыскивают тренеров на новый сезон.

Ранее сообщалось, что Фонсекой интересуются «Кристал Пэлас», «Лидс», «Наполи» и «Ницца».