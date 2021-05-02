Четыре клуба контактируют с Фонсекой. Шахтера среди них нет

Ранее сообщалось, что «горняки» рассматривают возможность возвращения Паулу в Украину

  • 02.05.2021 09:49
  • 2089 просмотров
  • 3 комментария
Четыре клуба контактируют с Фонсекой. Шахтера среди них нет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост в конце сезона, потому как руководство римского клуба не удовлетворено результатами его работы.

По данным итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, Фонсека не испытывает недостатка предложений от других клубов, несмотря на неудачное завершение истории в «Роме».

С португальским тренером на предмет потенциального сотрудничества уже контактировали четыре клуба – «Наполи», «Ницца», «Кристал Пэлас» и «Лидс». Последний рассматривает Фонсеку в качестве запасной возможности, если нынешний главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса вдруг откажется продлевать контракт с клубом.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что «Шахтер» рассматривает шестерых кандидатов на пост главного тренера команды в новом сезоне, среди которых якобы фигурирует Фонсека, работавший с «горняками» до Луиша Каштру.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 02.05.2021 10:46
    -2
    sasha18, 02.05.2021 10:12
    Це добре що Шахтар не кличе
    У нас и так отличный тренер. Зачем какие-то изменения?
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 02.05.2021 10:12
    0
    Це добре що Шахтар не кличе
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.05.2021 10:00
    0
    Вариант с Ниццой наиболее вероятный!!!
    Ссылка
    sasha18
    online
      sasha18, 02.05.2021 10:12
    0
    Це добре що Шахтар не кличе
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.05.2021 10:00
    0
    Вариант с Ниццой наиболее вероятный!!!
    Ссылка
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