Четыре клуба контактируют с Фонсекой. Шахтера среди них нет

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека покинет свой пост в конце сезона, потому как руководство римского клуба не удовлетворено результатами его работы.

По данным итальянского журналиста Джанлуиджи Лонгари, Фонсека не испытывает недостатка предложений от других клубов, несмотря на неудачное завершение истории в «Роме».

С португальским тренером на предмет потенциального сотрудничества уже контактировали четыре клуба – «Наполи», «Ницца», «Кристал Пэлас» и «Лидс». Последний рассматривает Фонсеку в качестве запасной возможности, если нынешний главный тренер «павлинов» Марсело Бьелса вдруг откажется продлевать контракт с клубом.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что «Шахтер» рассматривает шестерых кандидатов на пост главного тренера команды в новом сезоне, среди которых якобы фигурирует Фонсека, работавший с «горняками» до Луиша Каштру.