Рома приняла решение завершить сотрудничество с Фонсекой – журналист

Руководство «Ромы» уже определилось относительно вопроса будущего португальского специалиста Паулу Фонсеки на посту главного тренера команды.
По информации журналиста Николо Скиры, контракт с Фонсекой продлен не будет, и летом португалец покинет Рим.
Агент Фонсеки уже предложил своему клиенту вариант с трудоустройством в английской Премьер-лиге, где «Кристал Пэлас» готов предложить контракт экс-тренеру «Шахтера», подыскивая замену для Роя Ходжсона.
Напомним, ранее сообщалось, что «Рому» в следующем сезоне может возглавить Маурицио Сарри.
Источник — твиттер Николо Скиры
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