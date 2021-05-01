Рома приняла решение завершить сотрудничество с Фонсекой – журналист

Летом у «волков» будет новый главный тренер

  • 01.05.2021 09:22
  • 1561 просмотр
  • 5 комментариев
Рома приняла решение завершить сотрудничество с Фонсекой – журналист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство «Ромы» уже определилось относительно вопроса будущего португальского специалиста Паулу Фонсеки на посту главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, контракт с Фонсекой продлен не будет, и летом португалец покинет Рим.

Агент Фонсеки уже предложил своему клиенту вариант с трудоустройством в английской Премьер-лиге, где «Кристал Пэлас» готов предложить контракт экс-тренеру «Шахтера», подыскивая замену для Роя Ходжсона.

Напомним, ранее сообщалось, что «Рому» в следующем сезоне может возглавить Маурицио Сарри.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(4 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:51
    0
    Зорро слете с коня!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:50
    0
    Есть шанс вернуться в Шахтар!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 01.05.2021 10:47
    0
    Який з нього тренер,працює на готовому і тільки в мінус,свого немає нічого.Біда тому клубу де він з'явиться.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.05.2021 10:13
    0
    Trollface, 01.05.2021 09:39
    Тренер с таким характером не нужен грандам. У него семь пятниц на неделе.
    А ты с ним жил вместе, что столь хорошо знаешь его характер и точное количество пятниц на его неделе? Вот это, я понимаю, каминг-аут
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.05.2021 09:39
    -2
    Тренер с таким характером не нужен грандам. У него семь пятниц на неделе.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:51
    0
    Зорро слете с коня!!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 01.05.2021 10:50
    0
    Есть шанс вернуться в Шахтар!!!
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 01.05.2021 10:47
    0
    Який з нього тренер,працює на готовому і тільки в мінус,свого немає нічого.Біда тому клубу де він з'явиться.
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 01.05.2021 10:13
    0
    Trollface, 01.05.2021 09:39
    Тренер с таким характером не нужен грандам. У него семь пятниц на неделе.
    А ты с ним жил вместе, что столь хорошо знаешь его характер и точное количество пятниц на его неделе? Вот это, я понимаю, каминг-аут
    Ссылка
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