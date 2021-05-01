Рома приняла решение завершить сотрудничество с Фонсекой – журналист

Руководство «Ромы» уже определилось относительно вопроса будущего португальского специалиста Паулу Фонсеки на посту главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, контракт с Фонсекой продлен не будет, и летом португалец покинет Рим.

Агент Фонсеки уже предложил своему клиенту вариант с трудоустройством в английской Премьер-лиге, где «Кристал Пэлас» готов предложить контракт экс-тренеру «Шахтера», подыскивая замену для Роя Ходжсона.

Напомним, ранее сообщалось, что «Рому» в следующем сезоне может возглавить Маурицио Сарри.