Рома нашла замену Фонсеке

Римская «Рома» нашла замену нынешнему главному тренеру команды Паулу Фонсеке. Клуб может возглавить 62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри.
Сарри — главный кандидат на замену Фонсеки будущим летом. Последним клубом специалиста был туринский «Ювентус», который он возглавлял с 2019 по 2020 годы.
Фонсека тренирует «Рому» с лета 2019 года. После 33-х сыгранных туров в текущем сезоне «Рома» занимает 7-е место в чемпионате Италии, имея в активе 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 58-51.
Источник — Calciomercato
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