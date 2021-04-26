Рома нашла замену Фонсеке

Итальянский клуб может возглавить Маурицио Сарри

  • 26.04.2021 23:16
  • 1207 просмотров
  • 1 комментарий
Рома нашла замену Фонсеке
© Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» нашла замену нынешнему главному тренеру команды Паулу Фонсеке. Клуб может возглавить 62-летний итальянский специалист Маурицио Сарри.

Сарри — главный кандидат на замену Фонсеки будущим летом. Последним клубом специалиста был туринский «Ювентус», который он возглавлял с 2019 по 2020 годы.

Фонсека тренирует «Рому» с лета 2019 года. После 33-х сыгранных туров в текущем сезоне «Рома» занимает 7-е место в чемпионате Италии, имея в активе 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 58-51.

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    padlo95
      padlo95, 26.04.2021 23:58
    0
    Ну, это не замена....
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    padlo95
    online
      padlo95, 26.04.2021 23:58
    0
    Ну, это не замена....
    Ссылка
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