В среду, 5 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и черниговская «Десна».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет харьковчанка Екатерина Монзуль. Начало матча в 19:00.

«Ворскла» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч из Полтавы будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Десна», за которой можно следить здесь.