В среду, 5 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Мариуполь».
Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, арбитр из Полтавы Андрей Коваленко даст стартовый свисток в 14:00.
«Динамо» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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