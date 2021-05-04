В среду, 5 мая, состоится матч двадцать пятого тура чемпионата Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Мариуполь».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, арбитр из Полтавы Андрей Коваленко даст стартовый свисток в 14:00.

«Динамо» – «Мариуполь». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Мариуполь», за которой можно следить здесь.