В Динамо пока не знают, что будет с игроками и тренерами молодежной команды

Сергей Шматоваленко прокомментировал реорганизацию в клубе

  • 04.05.2021 17:50
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В Динамо пока не знают, что будет с игроками и тренерами молодежной команды
© fcdynamo.kiev.ua

С сезона 2021/22 в УПЛ упразднят молодежные команды U-21, а один из тренеров молодежки «Динамо» Сергей Шматоваленко пока не знает, что дальше будет с игроками и наставниками.

- Что будет дальше с футболистами и тренерами молодежной команды?

- Пока нам ничего не говорили. В будущем у Юрия Мороза, наверное, будет разговор с президентом клуба Игорем Суркисом, после чего решится наша дальнейшая судьба, - сказал Шматоваленко.

Ранее сообщалось, что клубы при желании смогут дозаявить свои дубли в Первую лигу, однако «Динамо» не собирается этого делать.

По информации СМИ, самых талантливых игроков молодежки раздадут по арендам. В частности, в «Черноморец».

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Источник — ФК Динамо Киев

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