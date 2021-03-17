Откуда черпать ресурсы, господа реформаторы?

Первенства U-21, проходящего сейчас под эгидой УПЛ, в новом сезоне не будет. Собственно, об упразднении этого турнира и раньше ходили слухи, а после заседания Центрального Совета ПФЛ (от 17 марта) об этом можно говорить с уверенностью. В сезоне 2021/2022 клубы высшего дивизиона будут иметь в своей структуре, помимо основной команды, лишь коллективы U-19.

Почему такое произошло? По нашей информации, главными «двигателями» резонансного решения были именно клубы УПЛ. В большинстве своем именно они инициировали отмену первенства для 21-летних. Мол, сейчас сложные времена, непросто удерживать команды, слишком раздут штат футболистов и прочее.

По большому счету, клубы понять можно. Времена нынче правда непростые. Но не вышло бы так, что, упразднив турнир для 21-летних, через некоторое время не пришлось бы его в том или ином виде возвращать.

Ну, судите сами. В командах U-21 играют, как правило, те игроки, которые либо на подходе к основе, либо они по каким-то причинам в эту основу уже не проходят. Куда их теперь девать? Если вы думаете, что элитные клубы своих дублеров будут заявлять в чемпионаты первой и второй лиг, то глубоко заблуждаетесь.

Центральный Совет ПФЛ принял решение (пока еще в виде проекта), что три лучшие команды УПЛ нынешнего сезона в сезоне следующем имеют право заявить свои «молодежки» в первую лигу. Но «имеют право» – это не значит, что заявят. По нашим данным, три лидера (на данный момент) УПЛ не собираются заявлять свои «фармы» во второй по силе отечественный дивизион.

С другой стороны, и «не лидеры» УПЛ, имеющие право в новом сезоне заявить свои команды 21-летних во вторую лигу, тоже, по слухам, преимущественно не собираются этого делать. Снова возникает вопрос: куда же девать футболистов, переросших U-19, но не доросших до основы?

Интересно и вот еще что. Руководство ПФЛ наверняка чем-то аргументировало свое резонансное решение о расширении первой и второй лиг. Но если так получится, что три лучших клуба УПЛ откажутся делегировать в первую лигу свои молодежные команды, а остальные участники элитного дивизиона не захотят выставлять свои «двойки» во второй лиге, как и кем тогда комплектовать (то есть расширять) второй и третий наши дивизионы? Ведь сейчас проблемно набрать 16 команд, полностью отвечающих прежде всего инфраструктурному критерию, для первой лиги, не говоря уже о лиге второй, имеющей две группы по 13 коллективов, добрая половина которых лишь издали смахивают на профессионалов.

А ведь планируется, что в первой лиге с нового сезона будет 20 команд, а во второй – аж 32. Откуда черпать ресурсы, господа реформаторы? Особенно во вторую лигу? Что, опять среди аматоров шерстить? Ну, тогда не удивляйтесь, если после первого круга нового сезона добрая часть новоявленных «профессионалов» с искренним воплем «да не смогла я» снимутся с соревнований...