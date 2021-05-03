Черноморец готов пригласить в Одессу 12 игроков Динамо

Клубы намерены договориться о сотрудничестве

  • 03.05.2021 22:12
  • 5866 просмотров
  • 18 комментариев
Черноморец готов пригласить в Одессу 12 игроков Динамо
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» близок к тому, чтобы в новом сезоне пополнить состав участников Премьер-лиги. В этой связи клуб из Южной Пальмиры может существенно обновить свой состав.

Руководству одесского «Черноморца» поступило предложение от руководства «Динамо» на счет сотрудничества на сезон 2021/22.

Киевляне предлагают одесситам подписать арендные соглашения с 12 игроками молодежного состава «Динамо», которые в данный момент выступают за «Динамо» U-21.

Со следующего сезона чемпионат U-21 будет упразднен, и в данный момент руководство «Динамо» решает судьбу игроков, которые уже не подходят под возраст выступления за молодежный чемпионат.

По имеющейся информации, в самом «Черноморце» еще раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.

В текущем сезоне Первой лиги «Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(38 голосов)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:40
    0
    Sosed12345, 03.05.2021 23:36
    Ты лучше расскажи нам за Арендуполь
    Алкашара тупая ,расскажи зачем сурки заносили шубы в матче с панатинайкосом ,опозорили на весь МИР украинский футбол
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 03.05.2021 23:36
    0
    _smart_Forever, 03.05.2021 23:22
    Не надо наёпывать нас маленьких - о каком сотрудничестве может идти речь, если в очной встрече запрещено будет участвовать воспитанникам клюба?? Речь скорее всего идёт, как обычно, об очередной махинации сурков и создании фарм - клюба.
    Ты лучше расскажи нам за Арендуполь
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:33
    -2
    _smart_Forever, 03.05.2021 23:22
    Не надо наёпывать нас маленьких - о каком сотрудничестве может идти речь, если в очной встрече запрещено будет участвовать воспитанникам клюба?? Речь скорее всего идёт, как обычно, об очередной махинации сурков и создании фарм - клюба.
    💯%
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    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:32
    -2
    fifadinamo, 03.05.2021 23:24
    Макся отдохни, в этом сезоне ты на дне уже на всех фронтах. Расслабся почитай матчасть, скоро новый сезон и старый чемпион
    Раз в пять лет дреснявое дынамо чемпион
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:24
    +3
    Maкs_7777_, 03.05.2021 23:20
    Шубный чемпион хочет себе ещё одну команду что бы сливали ей ,им что мало Пердя 1 и Ворсклы
    Макся отдохни, в этом сезоне ты на дне уже на всех фронтах. Расслабся почитай матчасть, скоро новый сезон и старый чемпион
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 03.05.2021 23:22
    -4
    Не надо наёпывать нас маленьких - о каком сотрудничестве может идти речь, если в очной встрече запрещено будет участвовать воспитанникам клюба?? Речь скорее всего идёт, как обычно, об очередной махинации сурков и создании фарм - клюба.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:20
    +3
    Черноморец играет, все нормально.
    А вот что за команда Металист 1925?
    24 игры = 23 мяча забито!? и 17 пропущено!? при этом 13 побед и 4 проигрыша. Накуя такое тянуть за уши в премьер лигу? Я не против харьковчан, но что это за клоунада... что они там будут делать, они в первой лиге больше чем в 1 мяч выиграть не могут, да они забить не могут за игру больше 1. Ну накуя ЭТО тянуть за уши в премьеру. Нормальная команда Агробизнес, играют, забивают, так не... такие не надо...
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:20
    -8
    Шубный чемпион хочет себе ещё одну команду что бы сливали ей ,им что мало Пердя 1 и Ворсклы
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:20
    -8
    Шубный чемпион хочет себе ещё одну команду что бы сливали ей ,им что мало Пердя 1 и Ворсклы
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.05.2021 23:15
    +3
    Черноморцу нужно усиление, может 4-5 и возьмут.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.05.2021 23:14
    +6
    Скорее всего из 12 игроков предложили в выбрать, и не только им, будут распихивать всех в аренду в вышку. Ну и не путайте Х с пальцем, у арендуполя и кротов один владелец, Скркисы к Черноморцу никакого отношения ее имеют.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.05.2021 23:13
    +2
    що за дурний чемпіонат? ще десь таке є?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.05.2021 23:12
    +6
    Владимир Копяк, 03.05.2021 23:07
    Черноморец - фарм - клуб Динамо? Приплыли....
    В Колосе Коваливка почти все игроки либо арендованы у Динамо либо бывшие игроки Динамо. Но против Динамо играют с пристрастием. Это не Арендуполь.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.05.2021 23:09
    +1
    Арендморец
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.05.2021 23:07
    -2
    Черноморец - фарм - клуб Динамо? Приплыли....
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.05.2021 22:59
    +10
    Будут ипать кротопомойку с арендуполем
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.05.2021 22:53
    -9
    Фарм клуб создают
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 03.05.2021 22:47
    +9
    Дубль киевлян под видом одесситов будет квасить стаю бибизьян. Супер!!!
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.05.2021 22:59
    +10
    Будут ипать кротопомойку с арендуполем
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 03.05.2021 22:47
    +9
    Дубль киевлян под видом одесситов будет квасить стаю бибизьян. Супер!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 03.05.2021 23:14
    +6
    Скорее всего из 12 игроков предложили в выбрать, и не только им, будут распихивать всех в аренду в вышку. Ну и не путайте Х с пальцем, у арендуполя и кротов один владелец, Скркисы к Черноморцу никакого отношения ее имеют.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.05.2021 23:12
    +6
    Владимир Копяк, 03.05.2021 23:07
    Черноморец - фарм - клуб Динамо? Приплыли....
    В Колосе Коваливка почти все игроки либо арендованы у Динамо либо бывшие игроки Динамо. Но против Динамо играют с пристрастием. Это не Арендуполь.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:24
    +3
    Maкs_7777_, 03.05.2021 23:20
    Шубный чемпион хочет себе ещё одну команду что бы сливали ей ,им что мало Пердя 1 и Ворсклы
    Макся отдохни, в этом сезоне ты на дне уже на всех фронтах. Расслабся почитай матчасть, скоро новый сезон и старый чемпион
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 03.05.2021 23:20
    +3
    Черноморец играет, все нормально.
    А вот что за команда Металист 1925?
    24 игры = 23 мяча забито!? и 17 пропущено!? при этом 13 побед и 4 проигрыша. Накуя такое тянуть за уши в премьер лигу? Я не против харьковчан, но что это за клоунада... что они там будут делать, они в первой лиге больше чем в 1 мяч выиграть не могут, да они забить не могут за игру больше 1. Ну накуя ЭТО тянуть за уши в премьеру. Нормальная команда Агробизнес, играют, забивают, так не... такие не надо...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 03.05.2021 23:15
    +3
    Черноморцу нужно усиление, может 4-5 и возьмут.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 03.05.2021 23:13
    +2
    що за дурний чемпіонат? ще десь таке є?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.05.2021 23:09
    +1
    Арендморец
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 23:40
    0
    Sosed12345, 03.05.2021 23:36
    Ты лучше расскажи нам за Арендуполь
    Алкашара тупая ,расскажи зачем сурки заносили шубы в матче с панатинайкосом ,опозорили на весь МИР украинский футбол
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 03.05.2021 23:36
    0
    _smart_Forever, 03.05.2021 23:22
    Не надо наёпывать нас маленьких - о каком сотрудничестве может идти речь, если в очной встрече запрещено будет участвовать воспитанникам клюба?? Речь скорее всего идёт, как обычно, об очередной махинации сурков и создании фарм - клюба.
    Ты лучше расскажи нам за Арендуполь
    Ссылка
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