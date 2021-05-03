Черноморец готов пригласить в Одессу 12 игроков Динамо

Одесский «Черноморец» близок к тому, чтобы в новом сезоне пополнить состав участников Премьер-лиги. В этой связи клуб из Южной Пальмиры может существенно обновить свой состав.

Руководству одесского «Черноморца» поступило предложение от руководства «Динамо» на счет сотрудничества на сезон 2021/22.

Киевляне предлагают одесситам подписать арендные соглашения с 12 игроками молодежного состава «Динамо», которые в данный момент выступают за «Динамо» U-21.

Со следующего сезона чемпионат U-21 будет упразднен, и в данный момент руководство «Динамо» решает судьбу игроков, которые уже не подходят под возраст выступления за молодежный чемпионат.

По имеющейся информации, в самом «Черноморце» еще раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.

В текущем сезоне Первой лиги «Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.