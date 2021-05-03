Черноморец готов пригласить в Одессу 12 игроков Динамо

Одесский «Черноморец» близок к тому, чтобы в новом сезоне пополнить состав участников Премьер-лиги. В этой связи клуб из Южной Пальмиры может существенно обновить свой состав.
Руководству одесского «Черноморца» поступило предложение от руководства «Динамо» на счет сотрудничества на сезон 2021/22.
Киевляне предлагают одесситам подписать арендные соглашения с 12 игроками молодежного состава «Динамо», которые в данный момент выступают за «Динамо» U-21.
Со следующего сезона чемпионат U-21 будет упразднен, и в данный момент руководство «Динамо» решает судьбу игроков, которые уже не подходят под возраст выступления за молодежный чемпионат.
По имеющейся информации, в самом «Черноморце» еще раздумывают над предложением киевлян и пообещали определиться с вариантом такого сотрудничества по итогам сезона.
В текущем сезоне Первой лиги «Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А вот что за команда Металист 1925?
24 игры = 23 мяча забито!? и 17 пропущено!? при этом 13 побед и 4 проигрыша. Накуя такое тянуть за уши в премьер лигу? Я не против харьковчан, но что это за клоунада... что они там будут делать, они в первой лиге больше чем в 1 мяч выиграть не могут, да они забить не могут за игру больше 1. Ну накуя ЭТО тянуть за уши в премьеру. Нормальная команда Агробизнес, играют, забивают, так не... такие не надо...
А вот что за команда Металист 1925?
24 игры = 23 мяча забито!? и 17 пропущено!? при этом 13 побед и 4 проигрыша. Накуя такое тянуть за уши в премьер лигу? Я не против харьковчан, но что это за клоунада... что они там будут делать, они в первой лиге больше чем в 1 мяч выиграть не могут, да они забить не могут за игру больше 1. Ну накуя ЭТО тянуть за уши в премьеру. Нормальная команда Агробизнес, играют, забивают, так не... такие не надо...
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