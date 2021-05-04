Ман Сити
0 : 0
ПСЖ
04.05.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 04.05.2021 13:19
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Манчестер Сити – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ». 

Первый матч в Париже завершился выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы сделала весомую заявку на первый в своей истории выход в финал престижнейшего еврокубка. Причем переломить ход поединка помог украинец Александр Зинченко, который уже спустя 3 минуты после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ».

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Источник — Sport.ua

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