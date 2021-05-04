Легия нашла замену Шабанову в лице защитника Зари

23-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна станет игроком варшавской «Легии».



Сообщается, что израильтянин подписал предварительный контракт с польским клубом.



Трудовое соглашение Абу Ханны с «Зарей» заканчивается в конце июня и он может стать заменой Артему Шабанову, контракт которого чемпионы Польши решили не выкупать у киевского «Динамо».



Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличился. Также на его счету 7 матчей и 1 ассист в других турнирах. Ранее сообщалось, что Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей».