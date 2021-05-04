Легия нашла замену Шабанову в лице защитника Зари

Джоель Абу Ханна подписал предварительный контракт с поляками

  • 04.05.2021 12:36
  • 2005 просмотров
  • 3 комментария
Легия нашла замену Шабанову в лице защитника Зари
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джоель Абу Ханна

23-летний защитник луганской «Зари» Джоель Абу Ханна станет игроком варшавской «Легии».
 
Сообщается, что израильтянин подписал предварительный контракт с польским клубом.
 
Трудовое соглашение Абу Ханны с «Зарей» заканчивается в конце июня и он может стать заменой Артему Шабанову, контракт которого чемпионы Польши решили не выкупать у киевского «Динамо».   
 
Абу Ханна в текущем сезоне УПЛ сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличился. Также на его счету 7 матчей и 1 ассист в других турнирах. Ранее сообщалось, что Джоель отклонил предложение о продлении контракта с «Зарей».

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Источник — Sport.pl

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:24
    +1
    у зорьки это хроническое просиронить игроков?
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    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 04.05.2021 13:15
    +1
    Ну и зря, пошел на понижение, уровень Польши слабее, а клубы не выходят в евротурниры, он недавно был интервью и говорил , что подумал уже заканчивать карьеру, так как играл в молодежном первенстве в Германии и не видел перспективу, но получил предложение от Зари. Получается что спортивные амбиции поменял на деньги, в таком случае Заря не сильно потеряла, тем более что он легионер и не намного лучше украинских цз. За то что выучил язык ему респект
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 04.05.2021 13:06
    +3
    для Зорі - не велика втрата. Чувак постійно привозив пенальті, штрафні, картки... Можуть взяти того самого Шабанова: і не гірший, і мовного бар'єру нема...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 04.05.2021 13:06
    +3
    для Зорі - не велика втрата. Чувак постійно привозив пенальті, штрафні, картки... Можуть взяти того самого Шабанова: і не гірший, і мовного бар'єру нема...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:24
    +1
    у зорьки это хроническое просиронить игроков?
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 04.05.2021 13:15
    +1
    Ну и зря, пошел на понижение, уровень Польши слабее, а клубы не выходят в евротурниры, он недавно был интервью и говорил , что подумал уже заканчивать карьеру, так как играл в молодежном первенстве в Германии и не видел перспективу, но получил предложение от Зари. Получается что спортивные амбиции поменял на деньги, в таком случае Заря не сильно потеряла, тем более что он легионер и не намного лучше украинских цз. За то что выучил язык ему респект
    Ссылка
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