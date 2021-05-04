Роман САНЖАР: «В Олимпике многое изменилось»

Новый наставник донецкой команды прокомментировал свое назначение

  • 04.05.2021 10:24
  • 936 просмотров
  • 2 комментария
Роман САНЖАР: «В Олимпике многое изменилось»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Новый главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал свое назначение.

«Я следил за командой, ведь она мне не безразлична. Можно сказать, она как родная, столько времени тут провел. Но смотреть со стороны — это одно, а находиться внутри и понимать все процессы — другое. Многое тут поменялось. Самое главное, что сменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Тем не менее, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята — лидеры на сегодняшний день, надеюсь на их помощь. По сути, времени уже нет. Практически неделя до конца чемпионата. Не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ, а дальше в следующем году сформировать боеспособный коллектив. Долгих планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться. Дальше уже строить планы», — отметил Санжар.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 11:01
    -1
    удачи
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 04.05.2021 10:50
    0
    С ВОЗРАШЕНИЕМ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ УДАЧИ ВАМ РОМАН
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 04.05.2021 10:50
    0
    С ВОЗРАШЕНИЕМ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ УДАЧИ ВАМ РОМАН
    Ссылка
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