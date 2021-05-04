Роман САНЖАР: «В Олимпике многое изменилось»

Новый главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал свое назначение.

«Я следил за командой, ведь она мне не безразлична. Можно сказать, она как родная, столько времени тут провел. Но смотреть со стороны — это одно, а находиться внутри и понимать все процессы — другое. Многое тут поменялось. Самое главное, что сменилась обойма футболистов. Ребят, с которыми я работал, осталось совсем немного. Тем не менее, я думаю, что они должны помочь. Эти ребята — лидеры на сегодняшний день, надеюсь на их помощь. По сути, времени уже нет. Практически неделя до конца чемпионата. Не может быть других задач, кроме как остаться в УПЛ, а дальше в следующем году сформировать боеспособный коллектив. Долгих планов не обсуждали, потому что сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы доиграть сезон и остаться. Дальше уже строить планы», — отметил Санжар.