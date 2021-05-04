Джон СТОУНЗ: «Шанс выйти в финал Лиги чемпионов – большое событие для нас»

Защитник «Манчестер Сити» – о предстоящем домашнем поединке с ПСЖ

  • 04.05.2021 09:34
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Джон СТОУНЗ: «Шанс выйти в финал Лиги чемпионов – большое событие для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Мы в себе уверены. Иначе и быть не может. Это большое событие для нас, игроков, для клуба. Это шанс выйти в финал. Мы должны начать матч так, как заканчивали второй тайм в предыдущей игре. Нам удалось забить два мяча на выезде. Мы с уверенностью подходим к ответной игре и ждем ее с большим нетерпением.

Второй тайм в Париже придал нам уверенности. Проявлять характер и одерживать волевые победы крайне непросто. После победы мы ощутили гордость и удовлетворение от проделанной работы. Эти моменты могут придать нам уверенности в ответном матче», - сказал Стоунз.

Матч «Манчестер Сити» – ПСЖ состоится во вторник, 4 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча в Париже завершилась победой «Сити» со счетом 2:1.

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Источник — УЕФА

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