Игорь ЦЫГАНЫК: «Гаттузо в Шахтере не будет»

Известный журналист Игорь Цыганык опроверг информацию о том, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо со следующего сезона может возглавить донецкий «Шахтер».
«Гаттузо в «Шахтере» не будет. Это неправда», – заявил Цыганык.
Также журналист отметил, что тренировать «горняков», скорее всего, будет наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, с которым украинский клуб подпишет контракт на два года.
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Источник — Циганик LIVE
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