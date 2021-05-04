Игорь ЦЫГАНЫК: «Гаттузо в Шахтере не будет»

Журналист опроверг слухи

  • 04.05.2021 09:41
  • 684 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь ЦЫГАНЫК: «Гаттузо в Шахтере не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Известный журналист Игорь Цыганык опроверг информацию о том, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо со следующего сезона может возглавить донецкий «Шахтер».
 
«Гаттузо в «Шахтере» не будет. Это неправда», – заявил Цыганык.
 
Также журналист отметил, что тренировать «горняков», скорее всего, будет наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, с которым украинский клуб подпишет контракт на два года

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Источник — Циганик LIVE

(1 голос)

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Комментарии
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 04.05.2021 10:38
    0
    «Гаттузо в «Шахтере» не будет. Я так решил», – заявил Цыганык.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 04.05.2021 10:38
    0
    «Гаттузо в «Шахтере» не будет. Я так решил», – заявил Цыганык.
    Ссылка
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