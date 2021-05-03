Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби будет в Шахтере. Контракт на 2 года»

Журналист Игорь Цыганык убежден, что наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заменит Луиша Каштру и станет новым тренером «Шахтера».

«Де Дзерби будет в «Шахтере», скорее всего. Уже ничего не должно такого случиться, чтобы его не было в «Шахтере». Контракт на 2 года. Думаю, в ближайшее время огласят о контракте. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками, и не только из команды, где сейчас работает Де Дзерби».

«Но ждать никто не будет долго результата, потому что нужно сразу квалифицироваться в группу Лиги чемпионов. Результат нужен сразу. Все это достаточно интересно», - сказал Цыганык.

Сам Де Дзерби пока не подтверждает свой переезд в Украину.