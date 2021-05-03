Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби будет в Шахтере. Контракт на 2 года»

Журналист уверен, что итальянский специалист возглавит «Шахтер»

  • 03.05.2021 18:12
  • 3648 просмотров
  • 13 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби будет в Шахтере. Контракт на 2 года»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык убежден, что наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заменит Луиша Каштру и станет новым тренером «Шахтера».

«Де Дзерби будет в «Шахтере», скорее всего. Уже ничего не должно такого случиться, чтобы его не было в «Шахтере». Контракт на 2 года. Думаю, в ближайшее время огласят о контракте. Уже ведутся переговоры с потенциальными новичками, и не только из команды, где сейчас работает Де Дзерби».

«Но ждать никто не будет долго результата, потому что нужно сразу квалифицироваться в группу Лиги чемпионов. Результат нужен сразу. Все это достаточно интересно», - сказал Цыганык.

Сам Де Дзерби пока не подтверждает свой переезд в Украину.

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Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:15
    0
    Слава Чебан, 03.05.2021 19:13
    Ты смешной) дырявые поверили в себя после первого чемпионства за 5 лет)
    Ну и за счет чего Шахтер может выиграть у Динамо Луческу? Динамо ставит автобус у Шахтера нет шансов.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.05.2021 19:13
    -2
    OKs100, 03.05.2021 19:00
    Пока у Динамо есть Луческу Де Дзерби ничего не добьется в Украине, разве что вторые места в по итогам УПЛ.
    Ты смешной) дырявые поверили в себя после первого чемпионства за 5 лет)
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.05.2021 19:12
    0
    Раньше цыган говорил что срна будет) инсайдер ещё тот)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:00
    0
    Пока у Динамо есть Луческу Де Дзерби ничего не добьется в Украине, разве что вторые места в по итогам УПЛ.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 03.05.2021 18:59
    -1
    Ну значит не будет
    Верить этой динамовской хвойде
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 03.05.2021 18:58
    -1
    Sviatoslav Kudelych, 03.05.2021 18:46
    А як же Гаттузо??????
    Спочатку чекаєм Агуеро, а потім Гаттузо
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.05.2021 18:47
    0
    Ахметов идет вабанк. Все и сразу
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
      yuriyy_koval, 03.05.2021 18:46
    +1
    Довіряти Циганику це така собі справа, але тенденція йде до завершення і Де Дзербі таки буде в Шахтарі.
    Це хороший поштовх для чемпіонату і Шахтаря, тож вітаю гірників із цим, кажу як фанат Динамо.
    Не розумію звичайно, нащо йому Шахтар потрібен в такому безпорадному стані, але будемо бачити
    Майбутній чемпіонат буде дуже цікавим
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.05.2021 18:46
    0
    А як же Гаттузо??????
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 03.05.2021 18:45
    -2
    Якшо шо Наполі предложило ДеЗербі контракт і хтось з французів.. Так шо ой не факт(говорять і про Юве)
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 18:37
    0
    Lion, 03.05.2021 18:27
    А Цыганык что разрабатывает контракт для Шахтёра....
    Да тут весь ЧУКр разрабатывает Копанке в этом сезоне Даже перволиговый Агробизнес
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 03.05.2021 18:27
    +4
    А Цыганык что разрабатывает контракт для Шахтёра....
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.05.2021 18:16
    0
    Де Дзербі може і буде в Шахтарі, але Циганик останній хто може знати це точно!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 03.05.2021 18:27
    +4
    А Цыганык что разрабатывает контракт для Шахтёра....
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
      yuriyy_koval, 03.05.2021 18:46
    +1
    Довіряти Циганику це така собі справа, але тенденція йде до завершення і Де Дзербі таки буде в Шахтарі.
    Це хороший поштовх для чемпіонату і Шахтаря, тож вітаю гірників із цим, кажу як фанат Динамо.
    Не розумію звичайно, нащо йому Шахтар потрібен в такому безпорадному стані, але будемо бачити
    Майбутній чемпіонат буде дуже цікавим
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:15
    0
    Слава Чебан, 03.05.2021 19:13
    Ты смешной) дырявые поверили в себя после первого чемпионства за 5 лет)
    Ну и за счет чего Шахтер может выиграть у Динамо Луческу? Динамо ставит автобус у Шахтера нет шансов.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.05.2021 19:12
    0
    Раньше цыган говорил что срна будет) инсайдер ещё тот)
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 03.05.2021 19:00
    0
    Пока у Динамо есть Луческу Де Дзерби ничего не добьется в Украине, разве что вторые места в по итогам УПЛ.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 03.05.2021 18:47
    0
    Ахметов идет вабанк. Все и сразу
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 03.05.2021 18:46
    0
    А як же Гаттузо??????
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 18:37
    0
    Lion, 03.05.2021 18:27
    А Цыганык что разрабатывает контракт для Шахтёра....
    Да тут весь ЧУКр разрабатывает Копанке в этом сезоне Даже перволиговый Агробизнес
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.05.2021 18:16
    0
    Де Дзербі може і буде в Шахтарі, але Циганик останній хто може знати це точно!
    Ссылка
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