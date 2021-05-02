ДЕ ДЗЕРБИ – о Шахтере: «Мое решение не будет какой-то сенсацией»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем возможном уходе в донецкий «Шахтер».

«Все довольно просто, и я уже говорил об этом с футболистами. Люди пишут повсюду, но я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь произойдет. Я в долгу перед ними, и это правильно».

«Возможно, я уйду, точно так же, как возможно, что и останусь. Игроки – профессионалы, они полностью сконцентрированы и могут продолжать играть со мной или без меня. Если мне будет что сказать, то я сделаю это. Мое решение не будет какой-то сенсацией на веб-сайте или в газете. Я люблю быть откровенным и справедливым со всеми», - сказал Де Дзерби.

По нашей информации, «Шахтер» предложил Де Дзерби контракт с годовой зарплатой на уровне первого соглашения с клубом Паулу Фонсеки. Ориентировочно речь идет о 2 миллионах евро в год, а не о 4 миллионах, как ранее писали в итальянской прессе.