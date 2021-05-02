ДЕ ДЗЕРБИ – о Шахтере: «Мое решение не будет какой-то сенсацией»

Наставник заявил, что лично скажет боссам клуба и футболистам о своих планах на будущее

  • 02.05.2021 10:01
  • 4053 просмотра
  • 11 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ – о Шахтере: «Мое решение не будет какой-то сенсацией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал слухи о своем возможном уходе в донецкий «Шахтер».

«Все довольно просто, и я уже говорил об этом с футболистами. Люди пишут повсюду, но я сказал ребятам, что они и клуб первыми узнают, если что-нибудь произойдет. Я в долгу перед ними, и это правильно».

«Возможно, я уйду, точно так же, как возможно, что и останусь. Игроки – профессионалы, они полностью сконцентрированы и могут продолжать играть со мной или без меня. Если мне будет что сказать, то я сделаю это. Мое решение не будет какой-то сенсацией на веб-сайте или в газете. Я люблю быть откровенным и справедливым со всеми», - сказал Де Дзерби.

По нашей информации, «Шахтер» предложил Де Дзерби контракт с годовой зарплатой на уровне первого соглашения с клубом Паулу Фонсеки. Ориентировочно речь идет о 2 миллионах евро в год, а не о 4 миллионах, как ранее писали в итальянской прессе.

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Источник — Football-Italia

(21 голос)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 02.05.2021 11:23
    +1
    funcat, 02.05.2021 11:17
    Если Лион им Реал но интересуется , и французы попадут в ЛЧ
    То выбор Де Дзерби очевиден .
    Он выберет сильнейшую команду .
    шахтёр же в таком случае разве что огромными деньгами сможет итальянца заманить , вот только готов ли их платить рыжий
    Рыжий нет а вот тарифы новые для всей Украины будут 200%
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:18
    +2
    и самый главный рекорд---украина готовься----ТАРИФЫ ПОДНИМЕТ РЫЖИЙ-----зарплату платить надо итальяшке
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 02.05.2021 11:17
    +3
    Если Лион им Реал но интересуется , и французы попадут в ЛЧ
    То выбор Де Дзерби очевиден .
    Он выберет сильнейшую команду .
    шахтёр же в таком случае разве что огромными деньгами сможет итальянца заманить , вот только готов ли их платить рыжий
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 02.05.2021 11:16
    +3
    Maкs_7777_, 02.05.2021 10:33
    Ждёмссс и дырявое дынамо теперь не раз в пять лет а раз в десять будет чемпионом
    Ты и в начале сезона тоже самое кукарекало
    А потом « ПаМагити, Спасити, жопа гАрит»
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:08
    0
    давай итальяшка---приходи---рекорды не все написанны---65-40---минус 34---0-10---клуб бомж
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 02.05.2021 11:06
    0
    Где берутся эти источники? То 4 млн, то 2млн,то за 3 года 10млн итальянцы за переход. Такое ощущение сидит Вася и ему на каждый день дают задание, надо выдумать штук 5 новостей и "информации из первых уст", которые даже в Шахтере не знают.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 02.05.2021 10:52
    0
    Каштру должен остаться. Это отличный тренер, который ещё полностью не раскрыл свой потенциал. Не понимаю, почему ему не дали звание лучшего тренера Украины прошлого года?
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 02.05.2021 10:33
    -4
    Виктор Тор, 02.05.2021 10:29
    "Шахтеру" это не поможет,там "политика" Ахметова заключается в абсолютном зарабатывании на продаже футболистов, а футбол,ну как пойдет. Барыга не создаст ничего футбольного,он лишь прекрасный имитатор .То, что в команде "играет" ,хорошо для чемпионата Украины, где остальные-уровень области в СССР ,но не для приличного футбола.
    Иди нах ....дятел
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 02.05.2021 10:33
    -5
    Ждёмссс и дырявое дынамо теперь не раз в пять лет а раз в десять будет чемпионом
    Ссылка
    Виктор Тор
    online
      Виктор Тор, 02.05.2021 10:29
    -5
    "Шахтеру" это не поможет,там "политика" Ахметова заключается в абсолютном зарабатывании на продаже футболистов, а футбол,ну как пойдет. Барыга не создаст ничего футбольного,он лишь прекрасный имитатор .То, что в команде "играет" ,хорошо для чемпионата Украины, где остальные-уровень области в СССР ,но не для приличного футбола.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 02.05.2021 10:16
    -2
    Давай, чекаємо тебе. І не забудь прихопити кількох класних гравців Сассуоло.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 02.05.2021 11:17
    +3
    Если Лион им Реал но интересуется , и французы попадут в ЛЧ
    То выбор Де Дзерби очевиден .
    Он выберет сильнейшую команду .
    шахтёр же в таком случае разве что огромными деньгами сможет итальянца заманить , вот только готов ли их платить рыжий
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 02.05.2021 11:16
    +3
    Maкs_7777_, 02.05.2021 10:33
    Ждёмссс и дырявое дынамо теперь не раз в пять лет а раз в десять будет чемпионом
    Ты и в начале сезона тоже самое кукарекало
    А потом « ПаМагити, Спасити, жопа гАрит»
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:18
    +2
    и самый главный рекорд---украина готовься----ТАРИФЫ ПОДНИМЕТ РЫЖИЙ-----зарплату платить надо итальяшке
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 02.05.2021 11:23
    +1
    funcat, 02.05.2021 11:17
    Если Лион им Реал но интересуется , и французы попадут в ЛЧ
    То выбор Де Дзерби очевиден .
    Он выберет сильнейшую команду .
    шахтёр же в таком случае разве что огромными деньгами сможет итальянца заманить , вот только готов ли их платить рыжий
    Рыжий нет а вот тарифы новые для всей Украины будут 200%
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 02.05.2021 11:08
    0
    давай итальяшка---приходи---рекорды не все написанны---65-40---минус 34---0-10---клуб бомж
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 02.05.2021 11:06
    0
    Где берутся эти источники? То 4 млн, то 2млн,то за 3 года 10млн итальянцы за переход. Такое ощущение сидит Вася и ему на каждый день дают задание, надо выдумать штук 5 новостей и "информации из первых уст", которые даже в Шахтере не знают.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 02.05.2021 10:52
    0
    Каштру должен остаться. Это отличный тренер, который ещё полностью не раскрыл свой потенциал. Не понимаю, почему ему не дали звание лучшего тренера Украины прошлого года?
    Ссылка
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