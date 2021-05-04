В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде обыграл «Бёрнли» со счетом 2:1.
События матча
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Крис Вуд (Бёрнли).
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Источник — Sport.ua
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