Вест Хэм в непростом матче дожимает Бернли

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» обыграл «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:1. Дублем отметился Майкл Антонио.
После этого матча «Вест Хэм» обошел «Тоттенхэм» и занял пятое место в турнирной таблице АПЛ.
«Бернли» - «Вест Хэм» - 1:2
Голы: Вуд, 19 (пен) — Антонио, 21, 29
«Бернли»: Поуп — Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми, Браунхилл — Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон, 75) — Выдра (Родригес, 61), Вуд (Барнс, 86).
«Вест Хэм»: Фабиански — Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал — Форнальс, Соучек, Лингард, Лансини, Бенрахма (Боуэн, 78) — Антонио.
Источник — Sport.ua
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