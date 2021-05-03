В понедельник, 3 мая, в Бернли на поле стадиона «Терф Мур» состоится матч 34 тура чемпионата Англии, в котором «Бернли» примет «Вест Хэм».

«Бернли»

Команда Шона Дайча в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 16 место, имея в активе 36 очков после 33 сыгранных матчей (9 побед, 9 ничьих, 15 поражений). В предыдущем туре она разгромила на выезде «Вулверхэмптон» (4:0), а до этого имела серию из трех кряду поражений («Саутгемптон» - 2:3 на выезде, «Ньюкасл» - 1:2 дома, «Манчестер Юнайтед» - 1:3 на выезде).

По показателям на своем поле в текущем сезоне «Бернли» также занимает 16 позиции в лиге. В 16 проведенных дома встречах команда набрала 18 очков, имея в активе 4 победы при 6 ничьих и 6 поражениях. В последней раз дома «бордовые» побеждали 27 января («Астон Вилла» - 3:2), после чего вот уже в семи встречах на «Терф Мур» обходятся без побед (5 ничьих, 2 поражения).

Если верить неофициальным данным, в предстоящем поединке партнерам не смогут помочь травмированные Брэйди и Лонг.

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса располагается на шестой позиции в таблице чемпионата Англии. В 33 проведенных поединках она набрала 55 очков. В активе у нее 16 побед при 7 ничьих и 10 поражениях. В двух последних на сегодня играх «молотобойцы» проиграли – «Ньюкаслу» 2:3 на выезде и «Челси» 0:1 дома. Эти неудачи закрыли серию команды из трех поединков без неудач («Арсенал» - 3:3 дома, «Вулверхэмптон» - 3:2 на выезде, «Лестер» - 3:2 дома).

Что до показателей на выезде, то в настоящий момент у «Вест Хэма» по ним в АПЛ десятая позиция. В активе 24 очка после 16 встреч (7 побед, 3 ничьих, 6 поражений). В пяти последних встречах в гостях подопечные Мойеса имеют одну победу при одной ничьей и три поражения.

В игре вряд ли за «Вест Хэм» смогут сыграть Крессуэлл, Масуаку и Райс. А вот участие в поединке Антонио находится под вопросом.

История встреч

Команды провели между собой 13 поединков. На счету у «Бернли» 5 побед, включая три на своем поле, у «Вест Хэма» 7 выигрышей, в том числе – два на выезде. Одна встреча завершилась вничью.

В матче первого круга текущего сезона, который состоялся в Лондоне 16 января этого года, со счетом 1:0 победил «Вест Хэм».

Ориентировочные составы:

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд, Выдра.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Огбонна, Исса Диоп, Доусон, Фредерикс, Нобл, Соучек, Цоуфал, Форналс, Боуэн, Лингард.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция - П2 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

3 мая, понедельник