Остап МАРКЕВИЧ: «Со Львовом была ничейная игра»

Наставник «Мариуполя» – о поражении в 24-м туре УПЛ

  • 04.05.2021 08:00
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Остап МАРКЕВИЧ: «Со Львовом была ничейная игра»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Львова» (1:2) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Как и ожидалось, игра получилась нервная. Мы допустили необязательные ошибки в первом тайме. Это где-то еще больше добавляло нервозности. Когда ты нервничаешь, то все твои рефлексы и движения не позволяют на полную реализовать свой потенциал.

Мы не были довольны этим фактом после первого тайма, поэтому были вынуждены делать перестановки. На мой взгляд, нам это удалось. Где-то контролировали игру, хотя хочу отдать должное сопернику. Они очень грамотно и организовано оборонялись. Было сложно вскрывать их боевые редуты. Все равно у нас были моменты. На мой взгляд, ничейная игра.

Гол на последних минутах? Футбол - это борьба психологий, борьба с неудачами, которые тебе жизнь или футбол ставит. Но надо быть сильным. Я считаю, что мы показываем хороший футбол. Люди это понимают. 

Не будем из этого делать трагедию, потому что через два дня у нас важная игра с «Динамо». Нужно себя там проявить», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

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