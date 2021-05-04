В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» на выезде обыграл «Севилью» (0:1).
«Севилья» - «Атлетик» - 0:1
Гол: Уильямс, 90
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
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Источник — MEGOGO
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