Севилья неожиданно уступает Атлетику

Подопечные Лопетеги пропустили мяч на последней минуте

  • 04.05.2021 03:03
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Севилья неожиданно уступает Атлетику
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» обыграл «Севилью». Единственный мяч забил Иньяки Уильямс.

«Севилья» - «Атлетик» - 0:1
Гол: Уильямс, 90

«Севилья»: Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич (Де Йонг, 68), Фернандо, Гомес - Сусо (Жоан Жордан, 68), Эн-Несири, Окампос.
«Атлетик»: Симон - Де Маркос (Лекуэ, 69), Нуньес, Йерай, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 63), Венседор, Весга, Морсильо (Ибаи Гомес, 63) - Рауль Гарсия (Сансет, 15), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 69).

После этого тура «Севилья» (70 очков) остается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (45) занимает 8-е место. Лидирует «Атлетико», у которого 76 очков.

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Источник — Sport.ua

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