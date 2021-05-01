Севилья – Атлетик. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги

  • 01.05.2021 00:59
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Севилья – Атлетик. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 34-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» – «Атлетик»:

«Хороший матч будет! Баски сейчас неплохие, они набрали ход. После поражения в финале Кубка Короля от «Барселоны» (0:4) команда из Бильбао дважды сыграла вничью и победила «Атлетико» (2:1). Сейчас «Атлетик» с 42 очками идет девятым в чемпионате Испании.

«Севилья» тоже сейчас в хорошей форме находится. Команда Юлена Лопетеги пять матчей кряду выиграла, что позволило ей вплотную приблизиться к группе лидеров Ла Лиги. Четвертая «Севилья» имеет в своем активе 70 очков. «Барселона» с 71 очком идет третьей. Столько же баллов у второго «Реала». Лидер Ла Лиги «Атлетико» набрал 73 очка.

В первом круге на «Сан-Мамес» «Атлетик» выиграл у «Севильи» (2:1). Всего соперники встречались 155 раз (64 победы «Севильи», 30 ничьих и 61 победа «Атлетика»). 

Я все-таки поставлю на то, что команда из Андалусии дома не проиграет. Моя ставка – 1Х на «Севилью», - сказал Козьбан.

Матч «Севилья» – «Атлетик» состоится 3 мая. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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