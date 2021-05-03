Журналист: «Эмиссары Шахтера едут в Италию, чтобы убедить Де Дзерби»

Кажется, донецкий клуб собирается финализировать переговорный процесс с перспективным коучем

  • 03.05.2021 19:18
  • 2428 просмотров
  • 24 комментария
Журналист: «Эмиссары Шахтера едут в Италию, чтобы убедить Де Дзерби»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Журналист Паоло Кондо поделился мнением и информацией касательно потенциального переезда тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в донецкий «Шахтер».

«Я хочу посмотреть, что будет в «Сассуоло», если Де Дзерби перейдет в «Шахтер». Эмиссары «горняков» должны быть в эти дни в Италии, чтобы попытаться убедить его и «Сассуоло» заключить соглашение. С точки зрения Де Дзерби, когда ни один из топ-клубов Италии не проявляет интереса, а я вижу, что он предназначен именно для работы на таком уровне, он отправится обогащать свой технический и человеческий багаж в «Шахтер». Украинцы – это отличный клуб, который живет в сложной ситуации, не играет на своем стадионе, а проводит матчи в Киеве, но у него хорошая команда, и мы видели ее в Лиге чемпионов. Это может быть хорошим выбором», - сказал журналист.

Напомним, накануне Де Дзерби, комментируя новость об уходе в «Шахтер», заявил, что его решение не станет сенсацией.

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Источник — SassuoloNews.net

(10 голосов)

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Комментарии
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 20:53
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:47
    У адептов ОПГ Люкс бомбит на все ОРДЛО. И это понятно Но у вас же комендантский час, на подвал спать могут отправить ОРДЛО - территория возможностей и беззакония ФК Бомж в этом году просто доставляет, даже Сыруна говорит, что они никакие
    Серж яготинский ты таким дауном всё жизнь был ,или в детстве не долечили тебя в твоём яготыне
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 03.05.2021 20:52
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    Ржавый долб...еб, чего ты там не понял? Со...и тихо
    Чмошник бздливый - о чём ты там кудахтаешь??
    Пиши понятно, а не точками, овца ссыкливая
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:47
    -2
    У адептов ОПГ Люкс бомбит на все ОРДЛО. И это понятно Но у вас же комендантский час, на подвал спать могут отправить ОРДЛО - территория возможностей и беззакония ФК Бомж в этом году просто доставляет, даже Сыруна говорит, что они никакие
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.05.2021 20:43
    0
    Зачем они едут если циганык уже сказал что де дзерби в шахтере)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 03.05.2021 20:41
    -1
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:38
    Все верно, пидр. У террористов эмиссары Эмиссары ОПГ Люкс.
    Сирожа-аутист... броди нах.., ты не представляешь никакого интереса для разговора
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 20:40
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:33
    ОРДЛОвцы всегда такие непонятливые, после того как на...й сходят. От жалко пацанов
    Серж п..др,почему ты стесняшься своего яготыня
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:38
    -1
    ENJOY, 03.05.2021 20:36
    Эмиссары... хорошо хоть не комиссары
    Все верно, пидр. У террористов эмиссары Эмиссары ОПГ Люкс.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 03.05.2021 20:36
    0
    Эмиссары... хорошо хоть не комиссары
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:33
    0
    ОРДЛОвцы всегда такие непонятливые, после того как на...й сходят. От жалко пацанов
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:32
    -1
    ОРДЛО
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    +1
    _smart_Forever, 03.05.2021 20:29
    Голубопопенький, я не понимаю что ты там имел ввиду, когда царапал своими копытами: "Де...л"
    Чё, ссышься в баню попасть, сосунок??
    Ржавый долб...еб, чего ты там не понял? Со...и тихо
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    +2
    Предлагаю на сайте скинутся и купить для Maкs_7777_ билет до Яготина снова и на новые трусы. Опять же потом к наливайке в любимом ОРДЛО доставить
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 03.05.2021 20:29
    -3
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:23
    Де...л ржавый, какие фаны? Ржавые подстилки на оплате у Рината, не более того.
    Голубопопенький, я не понимаю что ты там имел ввиду, когда царапал своими копытами: "Де...л"
    Чё, ссышься в баню попасть, сосунок??
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.05.2021 20:29
    0
    steelmaker, 03.05.2021 19:26
    не, просто проверят, как Де Дзерби способен выходить из-под прессинга
    Через пас
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.05.2021 20:28
    +1
    Отакої, тіки заплатив за комуналку, зразу емісари полетіли домовлятися
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 20:27
    -3
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:05
    Какой там. Этим максимум дадут билетик на 2 ярус НСК на Минай
    Как там Серж п.др дела в яготыне твоём ,тебя уже отпетуш..ли в наливайке
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:23
    0
    _smart_Forever, 03.05.2021 20:17
    Сурковые клоундяи, вы румыну устроили -бы охрану с дежурством по- очереди. А то не ровен час, ультрасы сделают киднеппинг пенсионеру
    Де...л ржавый, какие фаны? Ржавые подстилки на оплате у Рината, не более того.
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 03.05.2021 20:17
    -3
    Сурковые клоундяи, вы румыну устроили -бы охрану с дежурством по- очереди. А то не ровен час, ультрасы сделают киднеппинг пенсионеру
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:05
    0
    DK1961, 03.05.2021 20:02
    В составе делегации г...но7777, форевка и ак какашка. Представляют наиболее преданных ржавым фанов, готовых выделить макароннику бесплатно жилье в своей канализации. Они же гарантируют макароннику личную охрану в случае восстания стаи бибизьянок
    Какой там. Этим максимум дадут билетик на 2 ярус НСК на Минай
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:04
    +2
    Тротил хоть взяли? Или ОПГ Люкс на пластит перешло?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 03.05.2021 19:25
    +4
    викрадуть?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 03.05.2021 20:02
    +3
    В составе делегации г...но7777, форевка и ак какашка. Представляют наиболее преданных ржавым фанов, готовых выделить макароннику бесплатно жилье в своей канализации. Они же гарантируют макароннику личную охрану в случае восстания стаи бибизьянок
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    +2
    Предлагаю на сайте скинутся и купить для Maкs_7777_ билет до Яготина снова и на новые трусы. Опять же потом к наливайке в любимом ОРДЛО доставить
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:04
    +2
    Тротил хоть взяли? Или ОПГ Люкс на пластит перешло?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    +1
    _smart_Forever, 03.05.2021 20:29
    Голубопопенький, я не понимаю что ты там имел ввиду, когда царапал своими копытами: "Де...л"
    Чё, ссышься в баню попасть, сосунок??
    Ржавый долб...еб, чего ты там не понял? Со...и тихо
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.05.2021 20:28
    +1
    Отакої, тіки заплатив за комуналку, зразу емісари полетіли домовлятися
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 03.05.2021 19:26
    +1
    zzg77, 03.05.2021 19:23
    Неужели будут прессовать???
    не, просто проверят, как Де Дзерби способен выходить из-под прессинга
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.05.2021 19:23
    +1
    Неужели будут прессовать???
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 20:53
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:47
    У адептов ОПГ Люкс бомбит на все ОРДЛО. И это понятно Но у вас же комендантский час, на подвал спать могут отправить ОРДЛО - территория возможностей и беззакония ФК Бомж в этом году просто доставляет, даже Сыруна говорит, что они никакие
    Серж яготинский ты таким дауном всё жизнь был ,или в детстве не долечили тебя в твоём яготыне
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 03.05.2021 20:52
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:30
    Ржавый долб...еб, чего ты там не понял? Со...и тихо
    Чмошник бздливый - о чём ты там кудахтаешь??
    Пиши понятно, а не точками, овца ссыкливая
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.05.2021 20:43
    0
    Зачем они едут если циганык уже сказал что де дзерби в шахтере)
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 20:40
    0
    Петр Яновский, 03.05.2021 20:33
    ОРДЛОвцы всегда такие непонятливые, после того как на...й сходят. От жалко пацанов
    Серж п..др,почему ты стесняшься своего яготыня
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 03.05.2021 20:36
    0
    Эмиссары... хорошо хоть не комиссары
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:33
    0
    ОРДЛОвцы всегда такие непонятливые, после того как на...й сходят. От жалко пацанов
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 03.05.2021 20:29
    0
    steelmaker, 03.05.2021 19:26
    не, просто проверят, как Де Дзерби способен выходить из-под прессинга
    Через пас
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:23
    0
    _smart_Forever, 03.05.2021 20:17
    Сурковые клоундяи, вы румыну устроили -бы охрану с дежурством по- очереди. А то не ровен час, ультрасы сделают киднеппинг пенсионеру
    Де...л ржавый, какие фаны? Ржавые подстилки на оплате у Рината, не более того.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 20:05
    0
    DK1961, 03.05.2021 20:02
    В составе делегации г...но7777, форевка и ак какашка. Представляют наиболее преданных ржавым фанов, готовых выделить макароннику бесплатно жилье в своей канализации. Они же гарантируют макароннику личную охрану в случае восстания стаи бибизьянок
    Какой там. Этим максимум дадут билетик на 2 ярус НСК на Минай
    Ссылка
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