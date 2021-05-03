Журналист: «Эмиссары Шахтера едут в Италию, чтобы убедить Де Дзерби»

Журналист Паоло Кондо поделился мнением и информацией касательно потенциального переезда тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в донецкий «Шахтер».

«Я хочу посмотреть, что будет в «Сассуоло», если Де Дзерби перейдет в «Шахтер». Эмиссары «горняков» должны быть в эти дни в Италии, чтобы попытаться убедить его и «Сассуоло» заключить соглашение. С точки зрения Де Дзерби, когда ни один из топ-клубов Италии не проявляет интереса, а я вижу, что он предназначен именно для работы на таком уровне, он отправится обогащать свой технический и человеческий багаж в «Шахтер». Украинцы – это отличный клуб, который живет в сложной ситуации, не играет на своем стадионе, а проводит матчи в Киеве, но у него хорошая команда, и мы видели ее в Лиге чемпионов. Это может быть хорошим выбором», - сказал журналист.

Напомним, накануне Де Дзерби, комментируя новость об уходе в «Шахтер», заявил, что его решение не станет сенсацией.

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