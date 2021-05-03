Вячеслав ШЕВЧУК: «Пятов сборной Украины однозначно нужен»

Тренеру Андрею Шевченко предстоит непростой выбор на вратарской позиции

  • 03.05.2021 16:24
  • 1012 просмотров
  • 10 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Пятов сборной Украины однозначно нужен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Вячеслав Шевчук прокомментировал расширенную заявку национальной команды перед Евро-2020.

Шевчук считает, что опытный вратарь Андрей Пятов, несмотря на отсутствие игровой практики, нужен сборной на Евро.

«Из вратарей должен быть Бущан и Трубин. Пятов также однозначно нужен, а Лунин в данный момент не играет, поэтому, к сожалению, он (лишний). По защите железно будут Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Кривцов и Соболь. Долго был травмирован Тымчик. Если он в последних матчах будет проявлять себя, его вызовут. Михайличенко не всегда играет в чемпионате Бельгии, поэтому будут смотреть на сборах».

«В полузащите едут молодые пацаны - Судаков, Леднев. Тренерский штаб хочет с ними познакомиться. Я считаю, что это одаренные игроки, которые за свой клуб очень мало выступают. Но в будущем на них хотят рассчитывать, поэтому посмотрят, как они выступают в этой среде. Поэтому они и приглашаются в этот список. Иногда так бывает, что один из таких самородков может себя так проявить, что он появится на чемпионате Европы. Также не нужно забывать о коронавирусе, все может случиться, не дай Бог кто-то заболеет. Модель сборной Украины в последнее время видоизменяется. В нашей команде те же Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков постоянно травмированы, поэтому сборная и переходит на игру с тремя центральными защитниками. Есть фуллбеки, которые будут обслуживать всю бровку. Нужны игроки, которые будут играть под «девяткой».

«Шевченко смотрит, кто и как себя проявляет в клубе. Для него очень важно, когда команда участвует в Лиге Европы. Если бы в «Десне» или «Заре» ярче выступили нападающие, он бы их вызвал. В той же «Заре» много атакующих игроков, но они больше действуют из глубины. Кабаев, Кочергин, Лунёв - эта тройка отлично себя проявляет. На позиции нападающего, когда «Заря» играет в два форварда, отлично выглядит Громов. Он имеет хорошую скорость и опыт, мог бы помочь сборной Украины».

«Также Тотовицкий хорошо себя проявляет в «Десне», но он получил травму задней поверхности. Он больше играет в оттяжке», - считает Шевчук.

23 мая сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 03.05.2021 17:37
    0
    Давай ще тебе в збірну, ігрок ти був так собі- середньої паршивості,а язик хоть куди вставиш.
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 17:30
    -1
    Vyacheslav Kruts, 03.05.2021 17:07
    А твой Пятов сколько отхватывал?неленись заглянь в компьютер,ато печатать херню он спец а напечатать про любимица он неможет.Пятов был класный вратарь но уже прошлое,есть намного лучше,даже его одноклубник Трубин на голову выше.Давно завыли 2016? когда понабирали стариков для галочки в виде Тимочука,и как заграли?зачем позорится опять?Шовковский когда увидел молодых конкурентов и чтоб непозорится просто ушол и дал дорогу хоть мог еще играть и получать неплохие деньги,а ваш Пяточкин сидит на шее молодых и похер.Потому лучше молчи за Бущана,я не говорю что он супер воротарь но покрайней мере лучший за пятова и надежней за Лунина потому что имеет игровой опыт и надежней за Трубина по тому же самому,правда непойму почему Шева Рызника небирет?
    Авторитетный аналитический портал InStat назвал голкипера сборной Украины Андрея Пятова лучшим вратарем всего отборочного цикла Евро-2020, в котором принимали участие 55 национальных команд Старого Света.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 03.05.2021 17:21
    0
    Пятак для збірної як пята нога для зайця
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
      Vyacheslav Kruts, 03.05.2021 17:07
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:47
    Петр Яготинский ,ты ещё бы написал что жора дырка бущан Будущее сборной,который 7 глотнул от французов
    А твой Пятов сколько отхватывал?неленись заглянь в компьютер,ато печатать херню он спец а напечатать про любимица он неможет.Пятов был класный вратарь но уже прошлое,есть намного лучше,даже его одноклубник Трубин на голову выше.Давно завыли 2016? когда понабирали стариков для галочки в виде Тимочука,и как заграли?зачем позорится опять?Шовковский когда увидел молодых конкурентов и чтоб непозорится просто ушол и дал дорогу хоть мог еще играть и получать неплохие деньги,а ваш Пяточкин сидит на шее молодых и похер.Потому лучше молчи за Бущана,я не говорю что он супер воротарь но покрайней мере лучший за пятова и надежней за Лунина потому что имеет игровой опыт и надежней за Трубина по тому же самому,правда непойму почему Шева Рызника небирет?
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 17:06
    -3
    Трубин,Пятов,Лунин Бущана дырку выгнать с сборной
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 03.05.2021 17:04
    +1
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:47
    Петр Яготинский ,ты ещё бы написал что жора дырка бущан Будущее сборной,который 7 глотнул от французов
    Десятка от немцев с Гладбаха это, конечно же, другое
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 17:02
    +2
    Есть номер один в сборной - Бущан
    Номер два - Трубин
    Номер три - Ризнык / Лунин уже на худой конец
    Зачем там кучерявый ?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 17:01
    0
    Зачем ?
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 03.05.2021 16:47
    -9
    Петр Яновский, 03.05.2021 16:39
    Лунин не играет в Реала, а Пятов во 2-3 команде ЧУкр Сравнил. Лунин это будущее сборной. А Пятов прошлое.
    Петр Яготинский ,ты ещё бы написал что жора дырка бущан Будущее сборной,который 7 глотнул от французов
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 16:39
    0
    Лунин не играет в Реала, а Пятов во 2-3 команде ЧУкр Сравнил. Лунин это будущее сборной. А Пятов прошлое.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 17:02
    +2
    Есть номер один в сборной - Бущан
    Номер два - Трубин
    Номер три - Ризнык / Лунин уже на худой конец
    Зачем там кучерявый ?
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 03.05.2021 17:04
    +1
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:47
    Петр Яготинский ,ты ещё бы написал что жора дырка бущан Будущее сборной,который 7 глотнул от французов
    Десятка от немцев с Гладбаха это, конечно же, другое
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 03.05.2021 17:37
    0
    Давай ще тебе в збірну, ігрок ти був так собі- середньої паршивості,а язик хоть куди вставиш.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 03.05.2021 17:21
    0
    Пятак для збірної як пята нога для зайця
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 03.05.2021 17:07
    0
    Maкs_7777_, 03.05.2021 16:47
    Петр Яготинский ,ты ещё бы написал что жора дырка бущан Будущее сборной,который 7 глотнул от французов
    А твой Пятов сколько отхватывал?неленись заглянь в компьютер,ато печатать херню он спец а напечатать про любимица он неможет.Пятов был класный вратарь но уже прошлое,есть намного лучше,даже его одноклубник Трубин на голову выше.Давно завыли 2016? когда понабирали стариков для галочки в виде Тимочука,и как заграли?зачем позорится опять?Шовковский когда увидел молодых конкурентов и чтоб непозорится просто ушол и дал дорогу хоть мог еще играть и получать неплохие деньги,а ваш Пяточкин сидит на шее молодых и похер.Потому лучше молчи за Бущана,я не говорю что он супер воротарь но покрайней мере лучший за пятова и надежней за Лунина потому что имеет игровой опыт и надежней за Трубина по тому же самому,правда непойму почему Шева Рызника небирет?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 03.05.2021 17:01
    0
    Зачем ?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 03.05.2021 16:39
    0
    Лунин не играет в Реала, а Пятов во 2-3 команде ЧУкр Сравнил. Лунин это будущее сборной. А Пятов прошлое.
    Ссылка
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