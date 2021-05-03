Вячеслав ШЕВЧУК: «Пятов сборной Украины однозначно нужен»

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт на ТВ Вячеслав Шевчук прокомментировал расширенную заявку национальной команды перед Евро-2020.

Шевчук считает, что опытный вратарь Андрей Пятов, несмотря на отсутствие игровой практики, нужен сборной на Евро.

«Из вратарей должен быть Бущан и Трубин. Пятов также однозначно нужен, а Лунин в данный момент не играет, поэтому, к сожалению, он (лишний). По защите железно будут Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Кривцов и Соболь. Долго был травмирован Тымчик. Если он в последних матчах будет проявлять себя, его вызовут. Михайличенко не всегда играет в чемпионате Бельгии, поэтому будут смотреть на сборах».

«В полузащите едут молодые пацаны - Судаков, Леднев. Тренерский штаб хочет с ними познакомиться. Я считаю, что это одаренные игроки, которые за свой клуб очень мало выступают. Но в будущем на них хотят рассчитывать, поэтому посмотрят, как они выступают в этой среде. Поэтому они и приглашаются в этот список. Иногда так бывает, что один из таких самородков может себя так проявить, что он появится на чемпионате Европы. Также не нужно забывать о коронавирусе, все может случиться, не дай Бог кто-то заболеет. Модель сборной Украины в последнее время видоизменяется. В нашей команде те же Ярмоленко, Коноплянка и Цыганков постоянно травмированы, поэтому сборная и переходит на игру с тремя центральными защитниками. Есть фуллбеки, которые будут обслуживать всю бровку. Нужны игроки, которые будут играть под «девяткой».

«Шевченко смотрит, кто и как себя проявляет в клубе. Для него очень важно, когда команда участвует в Лиге Европы. Если бы в «Десне» или «Заре» ярче выступили нападающие, он бы их вызвал. В той же «Заре» много атакующих игроков, но они больше действуют из глубины. Кабаев, Кочергин, Лунёв - эта тройка отлично себя проявляет. На позиции нападающего, когда «Заря» играет в два форварда, отлично выглядит Громов. Он имеет хорошую скорость и опыт, мог бы помочь сборной Украины».

«Также Тотовицкий хорошо себя проявляет в «Десне», но он получил травму задней поверхности. Он больше играет в оттяжке», - считает Шевчук.

23 мая сборная Украины проведет контрольный матч против Бахрейна.