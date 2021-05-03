Владимир ШАРАН: «Это все игровая дисциплина»

Наставник «Александрии» – о поражении от «Руха»

  • 03.05.2021 05:40
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Владимир ШАРАН: «Это все игровая дисциплина»
© Футбол 1/2/3. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение от львовского «Руха» (1:2) в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«После этого матча что-то говорить очень сложно, потому что настраивались только на победу. Я был уверен в ребятах, что они отработают на сто процентов, потому что настроение после «Шахтера» было очень хорошее.

В первом тайме мы очень были довольны нашей игрой. Ребята выполняли все то, что от них требовалось. Мы хорошо комбинировали, создали несколько моментов, а один реализовали. 

Потом мы увидели замены соперника. Попытались донести до футболистов в раздевалке, что нужно сыграть немного проще, потому что команда начала нас прессинговать. К сожалению, мы этого не увидели.

Если посмотреть полностью игру и сказать, что мы проиграем этот матч, то я бы никогда в жизни не поверил. Мы могли сравнять счет, могли больше забить. Но грубые ошибки в обороне говорят о том, что мы были слишком уверенны в себе. На Пасху, сколько бы мы не играли, еще ни одной встречи не выиграли. Но это все игровая дисциплина.

После матча с «Шахтером» у нас все было нормально. В тренировочном процессе все было нормально. Ребята — профессионалы. Но основная причина — некоторые футболисты поверили в себя, что могут без силовой борьбы и вдохновения победить «Рух», - сказал Шаран.

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Источник — Футбол 1/2/3

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