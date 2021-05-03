Во вторник, 4 мая, состоится ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» примет французский ПСЖ.
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – ПСЖ покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – ПСЖ.
Источник — Sport.ua
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