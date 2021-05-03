В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:0.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua
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