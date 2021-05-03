34-й тур
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 03.05.2021 01:19
  • 77 просмотров
  • 1 комментарий
Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 4:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:0.

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
69' ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
61' ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
36' ГОЛ ! Мяч забил Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 02:07
    0
    Все голы классные реально, понятно что это Шеффилд всего лишь, но голы красивые
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.05.2021 02:07
    0
    Все голы классные реально, понятно что это Шеффилд всего лишь, но голы красивые
    Ссылка
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