34-й тур
Тоттенхэм
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 21:15   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпоры» должны брать три очка в матче с аутсайдером

  • 29.04.2021 15:05
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Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»

Недавно «шпоры» оказались в эпицентре скандала, поскольку стали одними из основателей Европейской Суперлиги. Они и еще пять английских грандов вместе с топ-клубами Испании и Италии пошли войной против УЕФА и ФИФА, которую проиграли меньше чем за двое суток. Больше всех во всей этой истории пострадал Жозе Моуриньо, который был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» вместе со всем тренерским штабом из-за разногласий с руководством клуба.

Пока клуб ищет нового наставника, временно тренирует первую команду Райан Мейсон, который в последнее время был наставником академии «Тоттенхэма». На данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 53 очка. За пять туров до конца чемпионата отставание от четвертой строчки, на которой «Челси», составляет пять баллов, но впереди еще есть «Вест Хэм» и «Ливерпуль». А потому выйти в Лигу чемпионов «шпорам» будет очень непросто.

«Шеффилд Юнайтед»

В прошлом сезоне «клинки» приятно удивили и длительное время боролись за выход в еврокубки, но после выхода из карантина потеряли сыгранность и в итоге финишировали на вполне достойном девятом месте. Казалось, что в этом году «Шеффилд» под руководством Криса Уайлдера будет продолжать в том же духе, однако нынешний сезон клуб уже провалил и идет на последнем месте в турнирной таблице элитного дивизиона Англии.

«Шеффилд» досрочно обеспечил себе вылет в Чемпионшип, а потому руководство клуба в середине марта отправило Уайлдера в отставку с поста главного тренера. Под руководством исполняющего обязанности наставника Пола Хекингботта «клинки» набрали всего три очка, все благодаря победе над «Брайтоном» (1:0) в прошлом туре. Клуб уже не имеет турнирных задач, идет подготовка к новому сезону и более низкому по классу чемпионату.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Алдервейрелд, Орье, Ло Сельсо, Винкс, Моура, Хейбьерг, Дайер, Хын Мин, Кейн.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл – Балдок, Эган, Брайан, Богл, Норвуд, Флек, Осборн, Стивенс, Брюстер, Макголдрик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.33 по линии Parimatch.

2 мая, воскресенье

«Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед»
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 21:15
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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