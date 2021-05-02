34-й тур
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик Бэйла! Тоттенхэм разгромил аутсайдера, Шеффилд Юнайтед

«Шпоры» все еще могут зацепиться за зону Лиги чемпионов

  • 02.05.2021 23:27
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Хет-трик Бэйла! Тоттенхэм разгромил аутсайдера, Шеффилд Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил Гарет Бэйл, еще гол забил Сон Хын Мин.

Теперь «Тоттенхэм» занимает 5-е место. «Шпоры» все еще могут зацепиться за зону Лиги чемпионов.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Тоттенхэм» (56), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52).

АПЛ. 34-й тур

«Тоттенхэм»  «Шеффилд Юнайтед»  4:0

Голы: Бэйл, 36, 61, 69, Сон Хын Мин, 77.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ламела, 78), Ло Сельсо (Уинкс, 70), Бэйл (Бергвайн, 75), Сон Хын Мин, Кейн.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Болдок, Богл (Берге, 46), Флек, Норвуд, Осборн, Макголдрик (Муссе, 83), Брюстер (Берк, 46).

Предупреждения: Иган, 18. Хейбьерг, 88.

Судья: Марринер (Англия).

2 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

 
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Источник — Sport.ua

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