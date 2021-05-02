Хет-трик Бэйла! Тоттенхэм разгромил аутсайдера, Шеффилд Юнайтед

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:0.
Хет-трик оформил Гарет Бэйл, еще гол забил Сон Хын Мин.
Теперь «Тоттенхэм» занимает 5-е место. «Шпоры» все еще могут зацепиться за зону Лиги чемпионов.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (80), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Тоттенхэм» (56), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52).
АПЛ. 34-й тур
«Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед» – 4:0
Голы: Бэйл, 36, 61, 69, Сон Хын Мин, 77.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Хейбьерг, Дайер, Алли (Ламела, 78), Ло Сельсо (Уинкс, 70), Бэйл (Бергвайн, 75), Сон Хын Мин, Кейн.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган, Болдок, Богл (Берге, 46), Флек, Норвуд, Осборн, Макголдрик (Муссе, 83), Брюстер (Берк, 46).
Предупреждения: Иган, 18. Хейбьерг, 88.
Судья: Марринер (Англия).
2 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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