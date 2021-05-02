34-й тур
Ньюкасл
0 : 2
Арсенал
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги

  • 02.05.2021 23:06
  • 43 просмотра
  • 1 комментарий
Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Видео голов и обзор матча «Ньюкасл»«Арсенал» – 0:2.

Голы: Эль-Ненни, 5, Обамеянг, 66.

События матча
90' Фабиан Шёр (Ньюкасл) получает красную карточку.
66' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
5' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Эль-Ненни (Арсенал).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 02.05.2021 23:21
    0
    Наконец то...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 02.05.2021 23:21
    0
    Наконец то...
    Ссылка
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