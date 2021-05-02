Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Обамеянг забивает. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Видео голов и обзор матча «Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2.
Голы: Эль-Ненни, 5, Обамеянг, 66.
События матча
|90'
|Фабиан Шёр (Ньюкасл) получает красную карточку.
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Эль-Ненни (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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