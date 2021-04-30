В воскресенье, 2 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

«Ньюкасл»

«Сороки» практически гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон, выполнив задачу минимум. За 5 туров до конца чемпионата команда Стива Брюса занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 36 очков. Отрыв от 18-й строчки составляет комфортные 9 баллов.

Руководство «Ньюкасла», конечно же, заинтересовано вести борьбу не за выживание, а, как минимум, путевку в еврокубки, но пока этих целей достигнуть не удается. Возможно, уже в следующем сезоне «сорокам» удастся немного прогрессировать и порадовать своих болельщиков, а пока им желательно набрать еще несколько очков, чтобы чувствовать себя более уверенно.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты перед предстоящим матчем имела всего два дня отдыха после первого поединка 1/2 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», в котором потерпела выездное поражение со счетом 1:2. Поэтому, вероятно, в чемпионате «канониры» сыграют наполовину резервным составом, поскольку их главная задача в данный момент – попытаться выиграть Лигу Европы и благодаря этому получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В Премьер-лиге «Арсенал» практически потерял шансы побороться за еврокубки, за 5 туров до конца чемпионата лондонский клуб занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе скромные 46 очков. В противостоянии с «Вильярреалом» еще ничего не потеряно, особенно если учесть выездной гол. Но все же если выйти в финал Лиги Европы не удастся, то Микеля Артету, вероятно, будет ждать отставка.

Ориентировочные составы

«Ньюкасл»: Дубравка – Манкильо, Луис, Кларк, Фернандес, Хендрик, Шелви, Сен-Максимен, Алмирон, Уилсон, Жоэлинтон.

«Арсенал»: Лено – Бельерин, Холдинг, Соареш, Магальяэс, Себальос, Джака, Эдегор, Сака, Пепе, Нкетия.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.99 по линии Parimatch.

2 мая, воскресенье