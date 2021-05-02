Эксперт прокомментировал действия арбитра матча Мариуполь – Львов

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал действия Ярослава Козика – арбитра матча 24-го тура УПЛ между «Мариуполем» и «Львовом» (1:2).



- Сразу хочу сказать, что была допущена ошибка по распределению системы ВАР. В матче «Заря» - «Минай» она была не нужна, ведь здесь соревновались соперники из разных полюсов таблицы, одна из команд является откровенным аутсайдером УПЛ. А вот «Мариуполь» и «Львов» – боевитые и примерно равные по возможностям команды. Здесь система видеоповторов была значительно нужнее. Сидя в Италии, нелегко руководить украинским арбитражем.



Тяжелых для арбитража моментов из этого матча хватило бы на несколько поединков. Козик старался отсудить на высоком уровне, но, возможно, немного не учел настрой команд на матч. Ведь уже на пятой минуте Кулаков прыгнул Довгому в ноги с риском нанести сопернику травму. Хорошо, что Довгий был в безопорной фазе и избежал травмы. Козик предупредил Кулакова устно, хотя стоило показать желтую карточку. Это послужило бы уроком для всех участников игры.



В начале второго тайма «Мариуполь» забил гол, но Очеретько едва не «обнимал» голкипера «Львова». Логично, что ассистент Чос зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот. Серьезную ошибку судейская бригада допустила в момент, когда Романчук вел борьбу за мяч, но с протяжкой «подцепил» ногу Мишнёва и завалил его на газон. Это одиннадцатиметровый удар, но Козик с улыбкой просигнализировал играть дальше.



На 89-й минуте «Львов» забил гол, чему предшествовало назначение углового, целесообразность которого у некоторых вызывает сомнение. Ведь Довгому мяч попал в руку с расстояния в полтора метра после игры головой в исполнении защитника «Львова». Но рука Довгого была в естественном положении, к тому же если мяч попадает в руку после непосредственного контакта с других игроком, это не является нарушением правил. Поэтому угловой вполне закономерный.



Уже после подачи углового мариупольцы пытались выбить мяч из штрафной площади, Сагуткин, лежа на газоне, пробил по мячу и мяч попал в руки стоящего рядом Казлаускаса. Руки были в естественном положении, расстояние – метр-полтора, поэтому речь об игре рукой не идет. Это было неумышленное касание мяча рукой. Брикнер после этого пробил, но попал в штангу. На подборе самым проворным оказался Махмутович, который и добил мяч в сетку. Согласно тексту Правил здесь не было оснований не засчитать гол.



На компенсированных минутах Кулаков провоцировал арбитра на назначение пенальти падением в штрафной площади «Львова». Справедливо Ярослав Козик показал игроку «Мариуполя» желтую карточку за симуляцию, - резюмировал Мирослав Ступар.