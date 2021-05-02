1-й тур
Брюгге
2 : 2
Андерлехт
02.05.2021, FT

Дважды по два. Брюгге и Андерлехт, Гент и Мехелен поделили очки

2 мая прошли два матча второго раунда чемпионата Бельгии

  • 02.05.2021 21:37
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Дважды по два. Брюгге и Андерлехт, Гент и Мехелен поделили очки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

2 мая прошли два матча второго раунда чемпионата Бельгии.

«Брюгге» и «Андерлехт», «Гент» и «Мехелен» поделили очки. Обе игры завершились вничью (2:2).

Вечерний матч «Брюгге» украинец Эдуард Соболь провел на скамейке запасных.

Чемпионат Бельгии. Второй раунд

Плей-офф за 14 места

  • «Брюгге» – «Андерлехт» – 2:2

Голы: Ланг, 49, Дост, 89 – Нмеча, 64, Бруун-Ларсен, 86.

Плей-офф за 5-8 места

  • «Гент» – «Мехелен» – 2:2

Голы: Яремчук, 46, Одиджа-Офоэ, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности