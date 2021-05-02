Дважды по два. Брюгге и Андерлехт, Гент и Мехелен поделили очки

2 мая прошли два матча второго раунда чемпионата Бельгии.
«Брюгге» и «Андерлехт», «Гент» и «Мехелен» поделили очки. Обе игры завершились вничью (2:2).
Вечерний матч «Брюгге» украинец Эдуард Соболь провел на скамейке запасных.
Чемпионат Бельгии. Второй раунд
Плей-офф за 1–4 места
- «Брюгге» – «Андерлехт» – 2:2
Голы: Ланг, 49, Дост, 89 – Нмеча, 64, Бруун-Ларсен, 86.
Плей-офф за 5-8 места
- «Гент» – «Мехелен» – 2:2
Голы: Яремчук, 46, Одиджа-Офоэ, 49 – Сторм, 29, Дрейф, 32.
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Источник — Sport.ua
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