Брюгге – Андерлехт. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 1-го тура второго этапа Суперлиги Бельгии

  • 01.05.2021 17:00
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Брюгге – Андерлехт. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1-го тура второго этапа Суперлиги Бельгии «Брюгге» – «Андерлехт».

«В бельгийской Про-Лиге начинается самое интересное – так называемый чемпионский раунд, в котором первая четверка команд «Брюгге», «Антверпен», «Андерлехт» и «Генк» в течение трех недель сыграют между собой два круга. При этом количество набранных очков в основной части чемпионата были поделены напополам. Таким образом сейчас по баллам следующая картина: «Брюгге» (38), «Антверпен» (30), «Андерлехт» (29) и «Генк» (28). Получается, что вместо 16 очков перевеса над «Антверпеном» у «Брюгге» сейчас всего лишь 8 баллов отрыв от второго места. Борьба будет продолжаться с новыми силами. Интересный формат!

Мы прекрасно помним, как динамовцы Киева в 1/16 финала Лиги Европы в феврале прошли именитый «Брюгге» (1:1, 1:0). Оба мяча за киевлян забил Виталий Буяльский. Это так расстроило «Брюгге», что они сразу же в Кубке Бельгии проиграли «Стандарду», затем в чемпионате они уступили «Антверпену» и «Андерлехту», с которыми им предстоит снова встречаться. 

«Андерлехт» кстати выиграл четыре матча кряду и желает продолжить свою успешную серию. Кстати за «Андерлехт» с августа 2020-го года выступает наш Богдан Михайличенко. А возглавляет команду из Брюсселя бывший топ-футболист сборной Бельгии и «Ман Сити» 35-летний Венсан Компани. Михайличенко получает хороший опыт в этой команде. 
Через бельгийский футбол проходит очень много молодых талантов со всего мира. В каждом клубе есть молодые сборники из различных стран. Это качественный трамплин для перехода в топ-чемпионаты. Кстати пример нашего Руслана Малиновского вдохновляет и других украинских футболистов. Ярко проявляет себя в Бельгии и форвард сборной Украины и «Гента» Роман Яремчук, которым интересуются различные клубы.  

С «Брюгге» мы познакомились, когда «Динамо» с ними играло. А вот что по «Андерлехту»? Там есть очень качественные легионеры: полузащитник из Мали Абдулай Диаби, панамец Майкл Мурилло, американец Мэттью Миазга, а также игроки из Ганы и Германии. К тому же за команду из Брюсселя выступают талантливые бельгийцы и игроки из Дании, Ирландии, Нигерии, Суринама, Франции, Норвегии, Ямайки. И, конечно, же украинец Богдан Михайличенко!

У «Брюгге» также есть наш футболист – это Эдуард Соболь! Кстати Соболь и Михайличенко играют на флангах и оба играют слева. 

Конечно, «Брюгге» сильнее всех играл в основной части чемпионата. По забитым-пропущенным ситуация следующая: у «Брюгге» (73-26), а у «Андерлехта» (51-34). «Брюгге» больше всех забил и меньше всех пропустил. В 34 матчах они 24 выиграли. Поэтому позволили себе в некоторых матчах на финише чемпионата играть спустя рукава.

Обе команды хорошо и активно играют на атаку с включением защитников. Они создают много голевых моментов, а команды много забивают, и игроки растут в уровне. Эти матчи интересны зрителям.

Я не сомневаюсь, что обе команды забьют. Но «Брюгге» ближе к победе, чем «Андерлехт». Хотя в бельгийском футболе очень непредсказуемые результаты. Там команды играют вдохновением и желанием, а не прагматизмом. Они стараются проявить себя в каждом матче, так как за ними следят именитые скауты. Скучать не придется! Мы увидим хороший футбол», - сказал Грозный.  

Матч «Брюгге» – «Андерлехт» состоится 2-го мая. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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