ВИДЕО. Яремчук забил гол в ворота команды Шведа, у Безуса ассист

18-й точный удар украинского форварда в чемпионате Бельгии

  • 02.05.2021 18:13
  • 2567 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Яремчук забил гол в ворота команды Шведа, у Безуса ассист
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук отличился в матче первого тура второго этапа чемпионата Бельгии.
 
При счете 0:2 на 46-й минуте матче против «Мехелена» (2:2) украинец забил первый гол своей команды. Спустя три минуты «Гент» сравнял счет, ассист на счету Романа Безуса.
 
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук забил уже 18-й гол, также на его счету 6 ассистов. Для Безуса это третья результативная передача в сезоне.

За «Мехелен» на правах аренды играет Марьян Швед, в этом матче он вышел на замену на 84-й минуте.

Гол Яремчука

Ассист Безуса

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 18:40
    0
    Ну і де відіо .. ?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.05.2021 18:31
    +2
    Хорошо ушел, радует что Роман в отличной форме!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.05.2021 18:30
    +2
    Молодец, Рома! Но летом ему нужно делать шаг вперед и переходить в хороший европейский клуб
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.05.2021 18:31
    +2
    Хорошо ушел, радует что Роман в отличной форме!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.05.2021 18:30
    +2
    Молодец, Рома! Но летом ему нужно делать шаг вперед и переходить в хороший европейский клуб
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 02.05.2021 18:40
    0
    Ну і де відіо .. ?
    Ссылка
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