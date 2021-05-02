ВИДЕО. Яремчук забил гол в ворота команды Шведа, у Безуса ассист

Украинский легионер «Гента» Роман Яремчук отличился в матче первого тура второго этапа чемпионата Бельгии.



При счете 0:2 на 46-й минуте матче против «Мехелена» (2:2) украинец забил первый гол своей команды. Спустя три минуты «Гент» сравнял счет, ассист на счету Романа Безуса.



В текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук забил уже 18-й гол, также на его счету 6 ассистов. Для Безуса это третья результативная передача в сезоне.

За «Мехелен» на правах аренды играет Марьян Швед, в этом матче он вышел на замену на 84-й минуте.

Гол Яремчука

Ассист Безуса