ФОТО. Коронавирус? Не слышали. Как фанаты Интера праздновали чемпионство

Второго мая миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А. Это случилось за четыре тура до конца чемпионата.
Для «Интернационале» это 19-й чемпионский титул в истории, что на один больше, чем у «Милана». Предыдущий раз «Интер» выигрывал Серию А 11 лет назад.
Как отпраздновали чемпионство фанаты «Интер» – на фото ниже.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.