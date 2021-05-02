ФОТО. Коронавирус? Не слышали. Как фанаты Интера праздновали чемпионство

Болельщики миланского клуба были вне себя от радости

  • 02.05.2021 20:36
  • 2036 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Коронавирус? Не слышали. Как фанаты Интера праздновали чемпионство
© Getty Images/Global Images Ukraine

Второго мая миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А. Это случилось за четыре тура до конца чемпионата.
 
Для «Интернационале» это 19-й чемпионский титул в истории, что на один больше, чем у «Милана». Предыдущий раз «Интер» выигрывал Серию А 11 лет назад.
 
Как отпраздновали чемпионство фанаты «Интер» – на фото ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 21:50
    0
    член суперлиги.....11 лет без титулов
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 21:50
    0
    член суперлиги.....11 лет без титулов
    Ссылка
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