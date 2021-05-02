ФОТО. Коронавирус? Не слышали. Как фанаты Интера праздновали чемпионство

Второго мая миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Серии А. Это случилось за четыре тура до конца чемпионата.



Для «Интернационале» это 19-й чемпионский титул в истории, что на один больше, чем у «Милана». Предыдущий раз «Интер» выигрывал Серию А 11 лет назад.



Как отпраздновали чемпионство фанаты «Интер» – на фото ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine