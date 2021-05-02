Аякс – чемпион Нидерландов-2021

Амстердамский клуб досрочно обеспечил себе титул

  • 02.05.2021 17:41
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Аякс – чемпион Нидерландов-2021
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аякс» в 31-м туре чемпионата Голландии дома разгромил «Эммен» со счетом 4:0. Эта победа позволила амстердамскому клубу досрочно обеспечить себе титул чемпионов Нидерландов.

Для «Аякса» это 35-й чемпионский титул в истории, что является национальным рекордом. У ближайшего преследователя, ПСВ, 24 титула.

«Аякс» берет чемпионство во второй раз подряд. Ранее клуб завоевал титул в сезоне 2018/2019, а в прошлом сезоне чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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Источник — Sport.ua

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