Аякс – чемпион Нидерландов-2021

Сегодня «Аякс» в 31-м туре чемпионата Голландии дома разгромил «Эммен» со счетом 4:0. Эта победа позволила амстердамскому клубу досрочно обеспечить себе титул чемпионов Нидерландов.
Для «Аякса» это 35-й чемпионский титул в истории, что является национальным рекордом. У ближайшего преследователя, ПСВ, 24 титула.
«Аякс» берет чемпионство во второй раз подряд. Ранее клуб завоевал титул в сезоне 2018/2019, а в прошлом сезоне чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.
Источник — Sport.ua
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