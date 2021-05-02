Серия А. Лацио едва не упустил победу над Дженоа

Сегодня «Лацио» в 34-м туре Серии А дома удержал победу над «Дженоа» - 4:3. Римляне вели со счетом 4:1, но едва не упустили победу, пропустив дважды за две минуты.
«Лацио» - «Дженоа» - 4:3
Голы: 1:0 – 30 Корреа, 2:0 – 43, пенальти Иммобиле, 2:1 – 47, автогол Марушич, 3:1 – 48 Луис Альберто, 4:1 – 56 Корреа, 4:2 – 80, пенальти Скамакка, 4:3 – 81 Шомуродов.
«Лацио» – Рейна, Лаццари, Худт, Раду, Марушич, Лейва (Катальди, 57), Луис Альберто (Пароло, 82), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 82), Лулич (Фарес, 67), Корреа (Перейра, 83), Иммобиле.
«Дженоа» – Перин, Гольданига, Масьелло, Бираски, Дзаппакоста (Кассата, 69), Зайц (Пьяца, 46), Радованович (Гильоне, 46), Стротман (Ровелла, 52), Бадель, Шомуродов, Дестро (Скамакка, 46).
Предупреждения: Бираски (32), Радованович (42), Лейва (45), Масьелло (70), Катальди (79), Фарес (81), Кассата (90).
Вчера «Интер» на выезде обыграл «Кротоне».
Источник — Sport.ua
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