Сегодня «Лацио» в 34-м туре Серии А дома обыграл «Дженоа» со счетом 4:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
|80'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Скамакка (Дженоа).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
|47'
|ГОЛ ! Автогол забил Адам Марушич (Дженоа).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
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Источник — Serie A
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