34-й тур
Лацио
4 : 3
Дженоа
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лацио – Дженоа – 4:3. Перестрелка в Риме. Видео голов и обзор матча

«Лацио» одержал победу над «Дженоа»

  • 02.05.2021 17:20
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Лацио – Дженоа – 4:3. Перестрелка в Риме. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Лацио» в 34-м туре Серии А дома обыграл «Дженоа» со счетом 4:3. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Дженоа).
80' ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Скамакка (Дженоа).
56' ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
48' ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
47' ГОЛ ! Автогол забил Адам Марушич (Дженоа).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
30' ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
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Источник — Serie A

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