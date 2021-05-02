Кротоне – Интер – 0:2. За шаг до скудетто! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура итальянской Серии А.
Видео голов и обзор матча «Кротоне» – «Интер» – 0:2.
Голы: Эриксен, 69, Хакими, 90+2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (Интер Милан).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Интер Милан).
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Источник — Sport.ua
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