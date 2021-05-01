В шаге от титула. Интер добыл победу и завтра может стать чемпионом

«Интер» в матче чемпионата Италии ожидаемо обыграл аутсайдера «Кротоне» и максимально приблизился к титулу.
Команда Антонио Конте набрала 82 очка и может стать чемпионом уже завтра, если «Аталанта» не выиграет у «Сассуоло». Сейчас между командами 14 очков разрыва.
Чемпионат Италии. 34-й тур
Кротоне - Интер 0:2
Голы: Эриксен, 69, Хакими, 90+2
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Источник — Sport.ua
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