В шаге от титула. Интер добыл победу и завтра может стать чемпионом

«Интер» в матче чемпионата Италии ожидаемо обыграл аутсайдера «Кротоне» и максимально приблизился к титулу.

Команда Антонио Конте набрала 82 очка и может стать чемпионом уже завтра, если «Аталанта» не выиграет у «Сассуоло». Сейчас между командами 14 очков разрыва.

Чемпионат Италии. 34-й тур

Кротоне - Интер 0:2

Голы: Эриксен, 69, Хакими, 90+2