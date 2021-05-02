Ультрас Милана довели Доннарумму до слез

Вчера «Милан» в 34-м туре Серии А дома обыграл «Беневенто» со счетом 2:0. Перед матчем голкипер «россонери» Джанлуиджи Доннарумма провел встречу с ультрас команды.

Причиной встречи была ситуация вокруг контракта вратаря с «Миланом». Соглашение истекает в конце сезона и до сих пор не продлен: вероятность ухода Доннаруммы в статусе свободного агента очень высока.

Такая ситуация не нравится ультрас «Милана», особенно учитывая, что голкипер может перейти в стан принципиального соперника, «Ювентуса», с которым «Милан» сейчас сражается за место в Лиге чемпионов.

К тому же, в следующее воскресенье «Милан» и «Ювентус» проведут очный матч. Во время встречи ультрас «Милана» требовали от Доннаруммы, чтобы он пропустил матч с «Ювентусом», если до следующей субботы не продлит контракт с клубом. Фанаты высказывались в адрес голкипера очень резко.

Доннарумма заявил ультрас, что сам примет решение по поводу своего будущего, после чего покинул встречу со слезами на глазах.