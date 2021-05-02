34-й тур
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Беневенто – 2:0. Россонери – на втором месте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура итальянской Серии А

  • 02.05.2021 03:59
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Милан – Беневенто – 2:0. Россонери – на втором месте. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Милан» дома переиграл «Беневенто» (2:0), забив два гола.Отличились Хакан Чалханоглу и Тео Эрнандес.

Россонери набрали 67 очков и занимают 2-е место. Интер уже почти обеспечил чемпионство (82), а позади «Аталанта» (68), «Наполи» и «Ювентус» (по 66).

Серия А. 34-й тур

«Милан»  «Беневенто»  2:0

Голы: Хакан Чалханоглу, 6, Тео Эрнандес, 60.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Томори, Эрнандез (Калабрия, 76), Далот, Хакан Чалханоглу (Диас, 86), Беннасер (Тонали, 46), Кессье, Ибрагимович, Леан (Ребич, 75), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 75).

«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Барба, Депаоли, Виола, Ионицэ, Дабо (Тельо, 86), Яго Фальке (Инсинье, 55), Импрота (Капрари, 76), Лападула (Гайч, 76).

Предупреждения: Беннасер, 38. Самуэль Кастильехо, 90+3.

Судья: Кальварезе (Италия).

1 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

События матча
60' ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
6' ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Милан).
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Источник — Sport.ua

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