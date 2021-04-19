СМИ: Доннарумма согласовал контракт с Ювентусом

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце сезона, и пока что стороны не могут договориться по поводу продления соглашения. Вероятность того, что вратарь сборной Италии покинет «Милан» свободным агентом, очень высока.
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация о том, что Доннарумма согласовал условия контракта с «Ювентусом».
Зарплата голкипера составит 9,5 миллиона евро в год. Агент Доннаруммы, Мино Райола, получит 20 миллионов евро комиссионных, часть из которых достанется отцу футболиста Альфредо.
Доннарумма является воспитанником «Милана». За первую команду «россонери» дебютировал в 2017 году.
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