СМИ: Доннарумма согласовал контракт с Ювентусом

Голкипер «Милана» покинет клуб в конце сезона

  • 19.04.2021 20:45
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СМИ: Доннарумма согласовал контракт с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце сезона, и пока что стороны не могут договориться по поводу продления соглашения. Вероятность того, что вратарь сборной Италии покинет «Милан» свободным агентом, очень высока.

Сегодня в итальянских СМИ появилась информация о том, что Доннарумма согласовал условия контракта с «Ювентусом».

Зарплата голкипера составит 9,5 миллиона евро в год. Агент Доннаруммы, Мино Райола, получит 20 миллионов евро комиссионных, часть из которых достанется отцу футболиста Альфредо.

Доннарумма является воспитанником «Милана». За первую команду «россонери» дебютировал в 2017 году.

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