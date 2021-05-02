Спортдир Боруссии Д: «Санчо может покинуть клуб»

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Михаэль Цорк оценил шансы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда покинуть клуб летом:
«У нас есть джентельменское соглашение с Джейдоном Санчо: начиная от прошлого года, он может покинуть клуб, при соблюдении нескольких условий. Однако, по Эрлингу Холанду подобных условностей не существует».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» рассматривает Санчо как возможную замену Мохамеду Салаху. На Холанда претендуют сразу 14 топ-клубов Европы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ARD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.