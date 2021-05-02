Спортдир Боруссии Д: «Санчо может покинуть клуб»

Шансы на уход Эрлинга Холанда значительно ниже

  • 02.05.2021 13:44
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Спортдир Боруссии Д: «Санчо может покинуть клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Михаэль Цорк оценил шансы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда покинуть клуб летом:

«У нас есть джентельменское соглашение с Джейдоном Санчо: начиная от прошлого года, он может покинуть клуб, при соблюдении нескольких условий. Однако, по Эрлингу Холанду подобных условностей не существует».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» рассматривает Санчо как возможную замену Мохамеду Салаху. На Холанда претендуют сразу 14 топ-клубов Европы.

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Источник — ARD

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