Ливерпуль нашел замену Салаху в Боруссии Дортмунд

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб во время ближайшего трансферного окна. Клуб уже начал искать замену форварду на случай его ухода.

Приоритетной кандидатурой для «Ливерпуля» является Джейдон Санчо из «Боруссии» Дортмунд. Не исключено, что «Красным» придется бороться за английского форварда с ПСЖ, который рассматривает его как замену Килиану Мбаппе.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 12 голов и 16 ассистов в 33 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.