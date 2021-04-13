ПСЖ присмотрел возможную замену Мбаппе

Парижский ПСЖ попробует подписать 21-летнего вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, если 22-летний французский форвард Килиан Мбаппе откажется от продления контракта с клубом.

ПСЖ может продать Мбаппе, прежде чем он станет свободным агентом летом 2022 года.

«Боруссия» готова обсуждать продажу Санчо будущим летом.

Джейдон защищает цвета немецкого клуба после перехода из «Манчестер Сити» в августе 2017 года за €7,84 миллиона. В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 31 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт Санчо с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €100 миллионов.